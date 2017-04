 בא על שכרו: דיבאלה האריך את חוזהו ביובה 

יומיים בלבד אחרי שכבש צמד ב-0:3 על ברצלונה בליגת האלופות והשאיר בצל את ליונל מסי, האריך את חוזהו ביובנטוס עד 2022. בכך הוא עתיד להשלים שבע שנים במועדון מטורינו אחרי שעבר אליו תמורת 40 מיליון יורו מפאלרמו ב-2015 (שמונה המיליון האחרונים עברו לאחר החתימה על החוזה).

"ביחד להרבה זמן, תמיד עם החולצה הזו", צייץ דיבאלה לאחר ההודעה הרשמית של הקבוצה, כשהוא משאיר מאחור את השמועות על אפשרות שיעבור לברצלונה ויחבור לקבוצה אותה הוא עומד להדיח ברבע גמר הצ'מפיונס. הארגנטינאי בן ה-23 כבש העונה שמונה שערים ובישל שישה בסרייה A והוסיף ארבעה שערים בליגת האלופות, כולל הצמד בשלישי.

" שמחה להודיע שפאולו דיבאלה האריך את חוזהו עד 30 ביוני 2022, כשהוא מאריך את המסע שהתחיל ב-2015", נכתב בהודעת המועדון, " צועדת אל העתיד והיא תעשה זאת עם 'לה ג'ויה' בארבע השנים הקרובות". אגב, שכרו של דיבאלה צפוי לעלות לשבעה מיליון יורו לעונה כתוצאה מהחתימה, כך מדווחים באיטליה.

"אני גאה ושמח להיות חלק מהמועדון הזה", אמר דיבאלה בראיון ליוטיוב הרשמי של , "קשה לדמיין שכל כך הרבה דברים חיוביים קורים בבת אחת. זה שבוע מלא רגשות עבורי. הרגע הכי טוב שלי? זה היה כשחתמתי על החוזה הראשון ביובנטוס, כשידעתי שאהיה חלק מהמועדון הזה. לשחק ביובה זה משהו שאתה חולם עליו כילד. אלגרי שילב אותי בקבוצה בצורה נהדרת".

דיבאלה זכה עם בדאבל בעונה שעברה, כשהוא נבחר ל-11 של העונה. הארגנטינאי גם קטף את אליפות הליגה השניה עם פאלרמו ב-2014 ואת הסופרקאפ האיטלקי ב-2015 וכעת הוא מקווה להוסיף לכך גם את ליגת האלופות. דיבאלה גדל באינסטיטוטו הארגנטינאית וב-2012 עבר לקבוצה מסיציליה כשהנשיא האקצנטרי של המועדון, מאוריציו זמפריני, הצהיר: "הבאנו את סרחיו אגוארו החדש". דיבאלה אף שיתף פעולה עם ערן זהבי בעונת 2012/13.

Together for a long time, always with this jersey ?????????? https://t.co/f6dAlIrba4

OFFICIAL: @PauDybala_JR renews Juventus contract until June 2022: https://t.co/Xk4nDK3ZTc #Dybala2022 pic.twitter.com/ib1lD7xUDs

?? Dybala signs new @juventusfcen contract until June 2022.



It's been some week for @PauDybala_JR!#LaJoya ?? #UCL pic.twitter.com/P2tTkuVsRZ