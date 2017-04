 צ'לסי עם שני נציגים במועמדים לשחקן העונה 

בווידאו: לסטר סופגת 1:0 מאתלטיקו מדריד

איך יודעים שהעונה נמצאת לקראת סיומה? בליגות השונות מתפרסמים שמות המועמדים לתארים האישיים. איגוד השחקנים באנגליה קבע את ששת השחקנים מביניהם ייצא שחקן העונה בפרמייר-ליג והיחידה עם שני נציגים, באופן טבעי, היא צ'לסי.

אדן הזאר, שכבש העונה 14 שערים עבור האלופה שבדרך, ואנגולו קאנטה, שנמצא בדרך לתואר שני ברציפות אחרי שעשה את הבלתי ייאמן עם לסטר, הם המועמדים המובילים לקטוף את התואר. הקשר הצרפתי הגיע הקיץ לבלוז ונחשב בעיני רבים לקשר ההגנתי הטוב בעולם כרגע.

לצידם נמצאים מלך השערים של הליגה, רומלו לוקאקו, שכבש 23 שערים עבור הטופיז בליגה, הארי קיין מטוטנהאם, שאמנם רק לאחרונה חזר מפציעה, אבל הספיק לכבוש 19 פעמים והוא שני רק לבלגי בטבלת הכובשים, אלכסיס סאנצ'ס מארסנל המקרטעת וזלאטן איברהימוביץ', שמוכיח שגם בגיל 35 ובליגה חדשה, לא הרבה הגנות יכולות לעצור אותו.

גם המועמדים לתואר השחקן הצעיר של העונה פורסמו ובאופן לא מפתיע, טוטנהאם היא המיוצגת הבכירה עם דלה עלי והארי קיין. מועמדים נוספים: רומלו לוקאקו, מייקל קין (ברנלי), לירוי סאנה (מנצ'סטר סיטי) וג'ורדן פיקפורד (סנדרלנד).

יש לציין מלבד ארגון השחקנים, גם העיתונאים מחלקים את תואר שחקן העונה באנגליה, כך שייתכן שיהיה מצב בו שני שחקנים שונים יקטפו את התואר.

