 שייקספיר: אנחנו עדיין בחיים. בבית נשתפר 

הכל עוד פתוח. המשחק בין ללסטר לא הביא איתו יותר מדי שערים, אבל השאיר הרבה מאוד עניין לקראת הגומלין בשבוע הבא. 0:1 קטן לקולצ'ונרס שעשוי לא להספיק לה כדי להעפיל לחצי גמר ליגת האלופות, השועלים עדיין יכולים לשאוף להשאיר את סיפור הסינדרלה בחיים.

ב-16 מתוך 18 המשחקים האחרונים בוויסנטה קלדרון, אתלטיקו שמרה על רשת נקייה. למרות זאת, יודע עד כמה בעייתית העובדה כי חניכיו הצליחו לכבוש פעם אחת בלבד וטען בסיום: "זה היה ניצחון מאוד חשוב, אבל הגומלין הולך להיות קשה מאוד. אני מאוד שמח שלא ספגנו. במחצית הראשונה הם היו נראו מסוכנים, ולמזלנו הם נעלמו אחרי ההפסקה".

10 - Antoine Griezmann has been directly involved in 10 goals in his last 9 CL appearances at the Calder?n (8 goals, 2 assists). Comfort. pic.twitter.com/B9fM7TdgMn

הניצחון של אתלטיקו הגיע מפנדל שלא היה צריך להישרק, מה שלא הפריע לסימאונה להחמיא לאנטואן גריזמן על השער: "אני מאוד שמח שהוא לקח את האחריות לבעוט, זה יצא מצוין". אחרי שני פנדלים שעצר קספר שמייכל בשמינית הגמר מול סביליה, הצרפתי הצליח להכניע אותו מהנקודה. לקראת הגומלין הוסיף: "יהיה ערב פנטסטי באנגליה. הרבה לחץ, הרבה אנשים, היריבה מרגישה נוח במצבים האלה. ערב של כדורגל טהור".



מהצד המפסיד, למרות שלא הצליחה להשיג שער חוץ, ממש לא איבדה תקווה. זה היה ההפסד השני ברציפות של על הקווים, אחרי שישה ניצחונות והוא מקווה שבקינג פאוור זה יראה אחרת: "כמובן שאנחנו עדיין בחיים. זה יהיה קשה מאוד, אבל בבית אנחנו משיגים תוצאות טובות. האוהדים מאוד אוהבים את ערבי ליגת האלופות, ובשביל להמשיך נצטרך לייצר הרבה יותר מצבים".

לצערו של שייקספיר, הוא יצטרך להסתדר בגומלין ללא רוברט הות' שייעדר עקב צהובים. "הוא מאוד יחסר לנו, אנחנו הולכים פה על חבל דק. אנחנו מקווים שווס מורגן יספיק להחלים עד אז כדי להחליף אותו", אמר המאמן וניתח: "עשינו שינויים כדי לעצור את גריזמן שקיבל הרבה מאוד מרחב. עשינו עבודה יוצאת מן הכלל".

1 - Leicester City are the first team since Malaga in 2012/13 to reach the quarter-finals on their Champions League debut. Adventure. pic.twitter.com/pPW1vUmqiI