 בארטרה הרגיע: מצבי טוב יותר, תודה לכולם 

Hola a todos! Como veis ya estoy mucho mejor, muchas gracias a todo el mundo por los mensajes de apoyo! Toda mi fuerza a mis compa?eros, afici?n y todo el @bvb09 el partido de esta noche! #HejaBVB Hello everybody! As you can see I am doing much better. Thank you everybody for all your support and your messages! All my strength to my team mates, supporters and fans and to @bvb09 for tonight's match! #HejaBVB

A post shared by Marc Bartra (@marcbartra) on Apr 12, 2017 at 7:04am PDT