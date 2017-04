 בארטרה נותח. אוטובוס דורטמונד היה המטרה 

רגעי חרדה עברו אמש (רביעי) על השחקנים, הצוות ואוהדי בורוסיה דורטמונד. שלושה פיצוצים פגעו באוטובוס הקבוצה, שעשה את דרכו לאצטדיון לקראת המשחק הראשון מול מונאקו ברבע גמר .

כתוצאה מההתקפה, מארק בארטרה נפצע בידו ועבר ניתוח במהלך הליגה. במועדון אישרו את הדברים: "בארטרה עבר ניתוח בידו אחרי ששבר את עצם החישור (מהמפרק עד שורש כף היד). גם חתיכות זכוכית הוצאו מידו. הוא בסדר, אבל בשוק".

חברו לקבוצה מרסל שמלצר התייחס לאירוע הקשה: "כולנו בהלם והמחשבות שלנו עם מארק, אנחנו מקווים שיחזור בהקדם. נשחק עבורו". גרגור לאנג, מפקד המשטרה המקומית, אישר במדובר בהתקפה שתוכננה לפגוע באוטובוס של דורטמונד: "זאת הייתה המטרה", והוסיף: "עדיין לא ידוע אם מדובר במתקפת טרור". המפקד סרב להעניק לתקשורת אינפורמציה נוספת בשל "פגיעה בחקירה".

בתוך כך, במשטרה לא לוקחים סיכונים לקראת המפגש שנדחה להערב ב-19:45 ויתגברו את הכוחות מסביב הזיגנאל אידונה פארק: "נעשה הכל כדי להבטיח את קיום המשחק בשלום". גם במינכן תיגברו את האבטחה לפני המשחק בין באיירן לריאל מדריד.

לצד האירוע הקשה ובשל דחיית המשחק, אוהדי דורטמונד ומונאקו הפגינו סולידריות. אחרי שהצרפתים הריעו "דורטמונד, דורטמונד" מחוץ לאצטדיון, הגרמנים אירחו את קהל החוץ בבתיהם ויצאו במבצע "מיטה עבור האוהדים".

. @MarcBartra undergoes operation on arm and hand. Get well soon, Marc! https://t.co/sSmm76dGef pic.twitter.com/jylCuOPEGU

Football at its finest. Dortmund fans inviting the Monaco fans to stay at their houses so they don't miss the postponed game #BedForAwayFans pic.twitter.com/btvP0RPGzt