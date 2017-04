 עכשיו אני: ניימאר בשל להוביל את ברצלונה 

"בברצלונה, יספרו לך על ילד אחד בקבוצה הצעירה. הוא קטן ממש כמוך, מטפל בכדור בדיוק אותו הדבר", הודיע רונאלדיניו במכתב שייעד לגרסה בת השמונה שלו. "בשלב מסוים, אתה תדע שהוא הולך להיות הרבה יותר מעוד כדורגלן גדול. הילד הזה אחר. קוראים לו ליאו מסי".

בספורט בכלל וכדורגל בפרט, אוהבים לדבר על חילופי דורות. 13 שנים עברו מאז הפרעוש עלה לבוגרים של ברצלונה, במהלכן למד הרבה מאוד מרונאלדיניו והפך עם הזמן למלך הבלתי מעורער שלה. בגיל 29, הרגע בו יפנה את הבמה מתקרב, ומי שאמור להיכנס לנעליו הוא . האמת? יכול מאוד להיות שהוא עושה זאת ממש עכשיו.

רק בשבוע שעבר, חגג את שערו ה-100 במדי ברצלונה. הברזילאי עשה זאת ב-178 משחקים, עשרה פחות מהזמן שלקח למסי להגיע לשלוש ספרות. העונה הוא מצא את הרשת 15 פעמים בכל המסגרות, מעט מאוד יחסית לשנתיים האחרונות, אבל הוא עצמו מעיד: "אני נמצא בתקופה הכי טובה בקריירה שלי. אני פשוט מאושר מהעובדה שאני מצליח לשמור על אותה רמה בכל המשחקים ולעזור לחבריי לקבוצה, שזה הדבר החשוב ביותר".

"עוזר" זאת בדיוק המילה הנכונה. 2015/6 הייתה הטובה ביותר של בקריירה מבחינת מספרים, ובה הוא רשם 27 בישולים ב-49 הופעות בכל המסגרות. העונה, כבר אחרי 37 משחקים הוא עומד על 23, הרבה יותר מחבריו ל-MSN (מסי עם 16 ב-41 משחקים, סוארס עם 17 ב-42).



לפי "WHO SCORED", הברזילאי אף מוליך את ברצלונה ואת כל הליגה הספרדית מבחינת ממוצע מסירות מפתח במשחק (3.2), מסי וסוארס הרחק מאחור עם 2.5 ו-1.7 בהתאמה. ב-0:7 על סלטיק במשחק הראשון בליגת האלופות הוא בישל ארבעה (!) שערים. המשחק של בארסה עובר הרבה מאוד פעמים דרכו, ולכוכב יש ממוצע של 49.7 מסירות במשחקי ליגה, אפילו יותר מלאנדרס אינייסטה.

Neymar: No player has made more key passes than @neymarjr (71) in La Liga this season pic.twitter.com/Ru8xXfsv5e — WhoScored.com (@WhoScored) March 27, 2017

לא רק יכולת יצירת המצבים המעולה של השתפרה. בניגוד למסי וסוארס, הברזילאי נדרש לעשות הרבה יותר פעולות הגנתיות, עם שינוי המערך של לואיס אנריקה ל-3-4-3, והוא מבצע אותן בצורה לא רעה בכלל. ממוצע התיקולים שלו למשחק עומד בליגה על 1.4, הכי גבוה שלו מאז הגיע לספרד, ומתחתיו נמצאים אפילו שחקני הגנה כמו ג'ורדי אלבה, אלייש וידאל וסמואל אומטיטי.

ואיך אפשר לדבר על העליה של בלי להתייחס ללקיחת האחריות והמנהיגות שלו? בתור אחד שסומן כבר בגיל 17 להיות בטופ העולמי, ולקח על גבו תקוות של מדינה שלמה עם הגעה לחצי גמר מונדיאל ביתי וזכיה במדליית זהב בריו, הברזילאי הוכיח שהוא יודע להתמודד עם לחץ. באותו ערב קסום בקאמפ נואו לפני חודש, הוא היחידי שלא הרים ידיים גם כשההדחה מליגת האלופות הייתה קרובה ולקח על עצמו את הקאמבק המשוגע של בארסה כל הדרך לרבע הגמר.

עוד לפני המשחק, כשה-4:0 לפאריס סן ז'רמן עדיין הדהד, ממש לא איבד תקווה. "כל עוד יש לנו סיכוי של אחוז אחד לעבור, יהיו לנו 99 אחוזי אמונה", הכריז ברשתות החברתיות. גם כשהבלון התפוצץ עם השער של אדינסון קבאני, הברזילאי הרים את חבריו מהקרשים והקפיץ את כל 96,000 האוהדים שהגיעו לצפות בגומלין. כשרצה לקחת את הבעיטה החופשית והפנדל בשניות הסיום, מסי אפילו לא התווכח. "הרגשתי שאני פשוט עושה את הבלתי אפשרי", סיפר הכוכב.

בדיוק כמו שרונאלדיניו נחשב למנטור של מסי והיה אחד האחראים להתפתחותו, כך גם לפרעוש יש תפקיד משמעותי בנסיקה של . "הוא ללא ספק הכדורגלן הכי טוב ששיחקתי לצידו ואני לומד ממנו המון", גילה הברזילאי. "יש לנו מערכת יחסים נהדרת. אנחנו חברים וזה נהדר כשיש כזאת אהבה. אנחנו עוזרים אחד לשני להגיע לשלמות, וכשאחד מאיתנו כובש אנחנו בשמיים. יש לנו גם את סוארס כמובן שעושה אותנו טובים עוד יותר".

בשנים האחרונות כריסטיאנו רונאלדו והפרעוש היו שני השחקנים היחידים במאבק על פסגת הכדורגל העולמי, וכדור הזהב עבר ביניהם בתשע השנים האחרונות. לפני שנתיים, עמד ביחד איתם על הפודיום, אבל אפילו לא היה קרוב לזכיה. כוכבה של מילאן לשעבר, אלסנדרו קוסטקורטה טען בראיון לערוץ הספורט שהגיע הזמן לסדר חדש: " עשוי מהחומר הנכון. למעשה, כבר עכשיו אני בטוח שהוא יותר טוב משניהם". גם רונאלדיניו בטוח: "הוא ברמה של מסי ורונאלדו והיום בו יזכה בכדור הזהב לא רחוק".

הכוכב הברזילאי לעומת זאת מעדיף להנמיך ציפיות: "אני לא מרגיש בנוח עם ההשוואות הללו. רונאלדו ומסי שני שחקנים אדירים ששולטים בפסגה כבר במשך עשור. אני מעריץ את שניהם ועם אחד מהם אני עובד באופן יומיומי. כדור הזהב? מסי אמר לי שבשביל לקבל אותו צריך לעשות הכל ברוגע והדברים יסתדרו מעצמם".

GRAPHIC | Neymar's 100 official goals for Barcelona [via neymarofficial] #Neymar100



95 in ????

03 in ????

02 in ???? pic.twitter.com/3PULafYen4 — NEYMARSTATS ???? (@NeymarStats) 2 באפריל 2017

אבל האם יהיה פשוט לשמור על בברצלונה? בקיץ האחרון הוא סרב להצעת ענק מצד פ.ס.ז' וחתם על חוזה חדש שישאיר אותו במדי הבלאוגראנה עד ל-2021. לאחרונה אף צצו דיווחים כי מנצ'סטר יונייטד מתכוונת לשפוך עליו את סכום סעיף השחרור שלו שעומד על 200 מיליון יורו, ולהציע לו חוזה עתק של 25 מיליון יורו לעונה, אבל את ז'וזה מוריניו זה דווקא מצחיק. "בדרך כלל אני שואל מועדונים מה הם רוצים עבור שחקן בו אני מעוניין, אבל ? זה אבסורד. ברצלונה לא יכולה להרשות לעצמה לאבד שחקן כמוהו, להחתים אותו יהיה כמו לפרוץ לכספת - בלתי אפשרי".

עצמו יודע איפה הוא רוצה להיות. עוד בסנטוס הוא היה מחוזר על ידי חלק רציני מאריות אירופה, אבל תמיד הבהיר כי המטרה שלו היא להגיע לבארסה. "אחד הדברים החשובים ביותר בזה שאני נמצא פה, זאת העובדה שאני מגשים את חלום הילדות שלי. עוד כשהייתי ילד קטן רציתי לשחק בברצלונה". אגב, חברו הטוב מסי עדיין לא האריך חוזה, אך הוא לא ממש מודאג: "כמובן שהוא יעשה את זה בקרוב, מסי זה בארסה וההפך".

גם בעונה לא מדהימה וכשהיא רודפת אחרי ריאל מדריד בצמרת הליגה, ברצלונה עוד יכולה לסיים עם טרבל והדרך לשם עוברת הערב ביובנטוס סטדיום. הקטאלונים יצטרכו להתאמץ מאוד כדי לפצח את ההגנה הקשוחה של הביאנקונרי, ושיתוף הפעולה הנהדר בין מסי וניימאר הכרחי בשביל לעמוד במשימה. "גם כשתעזוב, הסגנון הייחודי שהטמעת ימשיך בברצלונה דרך מסי", חתם רונאלדיניו באותו מכתב. עכשיו תור .