 "רויס התאמן. נבחן אם הוא כשיר לשוב לסגל" 

הגרלת רבע גמר ליגת האלופות סיפקה לנו מצ' אפ בין שתיים מההתקפות המלהיבות באירופה. מחר (שלישי) דורטמונד ומונאקו ייפגשו בזיגנאל אידונה פארק למשחק הראשון, והאוהדים הנייטרליים מצפים לחגיגת שערים פנטסטית. הבשורה המשמחת עבור השווערצבלגן היא חזרתו הצפויה של מרקו רויס, כך לפחות לפי מה שאמר הערב המאמן תומאס טוכל במסיבת העיתונאים.



"הסגל שלנו ייראה טוב יותר מחר", הצהיר תומאס טוכל והתייחס לשורת הפצועים שעשויים לשוב: "אנחנו מצפים שיוליאן וויגל ושינג'י קגאווה יהיו כשירים, כך גם לוקאס פישצ'ק שככל הנראה יוכל לשחק".



מאמן דורטמונד התייחס לכוכב מרקו רויס, שנפצע בתחילת חודש מרץ וצפוי לשוב מחר לראשונה לסגל: "הוא התאמן עם הקבוצה אתמול ויבצע אימון נוסף בהמשך היום, לאחר מכן נראה מה מצבו. אם הוא ייכלל בסגל, הוא צריך להיות מוכן לשחק בכל רגע.

"אגיד לשחקנים להפגין הרבה אומץ, בסופו של דבר זה סגנון המשחק שלנו", המשיך מאמן דורטמונד והחמיא ליריבה: "מונאקו משחקת עם הרבה ביטחון עצמי. הם באים במומנטום חיובי, אבל אני אוהב להגיע למשחק בעמדה הזאת".



קשר השוורצעגלבן, רפאל גריירו, התרגש מהאווירה שצפויה להיות מחר באיצטדיון: "האוהדים יתנו לנו המון דחיפה ואני בטוח שזה יעזור לנו. נכון שיש לנו לא מעט בעיות במשחק החוץ, אבל יש לנו תוצאות נהדרות בזיגנל. מספר שחקנים יחזרו מפציעה ויקח להם קצת זמן כדי לחזור למיטבם".

Aubameyang spent the first half of 2010/11 on loan at Monaco, scoring twice in 23 games. #UCLdraw pic.twitter.com/SqdQbyRQ88