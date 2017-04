 הזאר שוב נבחר למצטיין: "הוא עושה פלאים" 

מתקרבת לאליפות. צ'לסי עשתה אתמול (שבת) עוד צעד משמעותי בדרך לזכייה בתואר עם 1:3 גדול על בורנמות' בחוץ. אדן הזאר, מרקוס אלונסו ושער עצמי של סמית' סידרו לאנטוניו קונטה עוד 3 נקודות יקרות במירוץ ושמרו על סטטוס קוו בפסגה ופער של 7 נקודות מטוטנהאם השנייה.

אדן הזאר הנהדר המשיך את היכולת הפנטסטית שלו העונה וכבש את שערו ה-14 במסגרת הליגה אחרי בישול יפה של אנגולו קאנטה. הזאר, שנבחר גם לשחקן המצטיין במשחק אתמול, הוא השחקן הראשון העונה בפרמיירליג שקוטף 10 פעמים את תואר השחקן המצטיין במשחק. "נגמרו המילים על היכולת של הזאר. הוא עושה פלאים", החמיא מאמן צ'לסי אנטוניו קונטה לכוכב הבלגי.

"אני מאוד מרוצה בגלל שעמדנו בפני משחק לא פשוט, בטח אחרי שטוטנהאם ניצחה והלחיצה אותנו", סיכם קונטה את הניצחון. "זה טבעי שיהיה לחץ במאבקי פסגה, אני שמח שאנחנו מתמודדים עם זה. היינו בעמדה לא נעימה אחרי השער של בורנמות', אבל הצלחנו להשתלט על זה עם יכולת נהדרת במחצית השניה. זה יהיה מוקדם מאוד לחגוג אליפות כבר עכשיו, יש לנו עוד דרך לעשות".

למרות הניצחון הגדול, מי שהמשיך בבצורת שלו הוא דייגו קוסטה המאכזב, שהשלים משחק ליגה רביעי ברציפות ללא כיבוש שער, בפעם הראשונה שלו כשחקן צ'לסי. למרות זאת, הוא זוכה לגיבוי מקונטה, שפירגן לו אחרי הניצחון: "זה נכון שהוא לא מבקיע לאחרונה, אבל אני בכל זאת מרוצה מאוד מהעבודה שלו על המגרש והרצון הגדול שלו. הוא עושה את הכל כדי להצליח".

גם פדרו היה מרוצה מה-1:3 בבורנמות' וכבר מפנטז על התואר: "ניצחנו עוד משחק גמר עבורנו. נותרו לנו עוד שבע מלחמות עד תום העונה, מקווה שנוכל לחגוג אליפות בסוף המסע".

גם השיגה אתמול ניצחון גדול שקיבע את מעמדה במקום השלישי, אם כי המרסיסייד עדיין יכולים לאבד אותו למנצ'סטר סיטי, לה יש משחק חסר להשלים. הקבוצה של יורגן קלופ נקלעה לפיגור מול סטוק סיטי בחוץ, אבל בתוך שתי דקות במחצית השניה הצליחה להפוך בזכות שערים גדולים של פליפה קוטיניו ורוברטו פירמינו.

הקשר הברזילאי הבקיע את השיוויון בדקה ה-70, החלוץ הוסיף אחרי שתי דקות בלבד והקפיץ את האוהדים האדומים ביציע. אגב, שערו של קוטיניו אתמול היה ה-30 שלו בפרמיירליג ובכך הוא הפך לברזילאי שהבקיע הכי הרבה שערים בליגה האנגלית.

