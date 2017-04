 "אנחנו רגילים לא לקבל שריקות" 

ככה מאבדים אליפות. כך תיארו בתקשורת הספרדית את ההפסד של , שלא רק נראתה רע ונכנעה 2:0 למלאגה, אלא גם עשתה זאת שעות ספורות אחרי שריאל מדריד מעדה בדרבי עם 1:1 בסנטיאגו ברנבאו, ולא ניצלה את ההזדמנות לעלות לפסגה.

המאמן לואיס אנריקה: "ידענו שיהיה קשה, זה לא הפתיע אותנו. אני חושב שהגענו למשחק עם הגישה הנכונה, עשינו רק טעות אחת בשער הראשון שלהם והם ניצלו את זה. במחצית השנייה הגענו למצבים, לא אלה שבאמת רצינו, אבל תמיד קשה לשחק מול קבוצה שמסתגרת. זו הזדמנות שאבדה, אבל עדיין הרבה מהליגה נשארה. מלאגה כבשה במצב היחיד שלה במחצית הראשונה, טעות שלנו ביציאה לנבדל, הם השיגו שער ומכאן הכל היה יותר קשה. אני חושב שהכניסה של אינייסטה וסרג'י רוברטו נתנה לנו קצת יותר שליטה במשחק".

0 - M?laga are the first side which have kept clean sheets in both their meetings with Barcelona in La Liga this season. Stop.