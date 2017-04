 רונאלדו ובייל מחוץ לסגל ללגאנס 

לריאל מדריד מצפה שבוע קשה במיוחד, וזינדין זידאן החליט להערך בהתאם. הבלאנקוס, להם מצפה דרבי מול אתלטיקו והמשחק ברבע גמר ליגת האלופות מול באיירן מינכן, ייפגשו הערב (רביעי) את לגאנס והמאמן הצרפתי הוציא מהסגל את , גארת' בייל וטוני קרוס על מנת להעניק להם מנוחה.

זאת הפעם השניה בסך הכל העונה שרונאלדו מקבל מנוחה בליגה, כשגם במשחק האחרון לפני פגרת החורף מול דפורטיבו לה קורוניה הוא לא שובץ בסגל של הבלאנקוס. גארת בייל לעומת זאת, התאושש רק לאחרונה מהפציעה הממושכת ממנה הוא סבל, וזידאן יעדיף לשמור עליו בשיאו לקראת שני המשחקים החשובים שבפתח.

בתוך כך, השמועות לגבי עזיבה של איסקו ממשיכות להגיע. לפי דיווח ב"סאן", צ'לסי של אנטוניו קונטה מתכוונת להציע לו קרוב ל-190,000 יורו, סכום גבוה בהרבה ממה שהוא מרוויח כעת. הבלוז מעוניינים בו בתור מחליף אפשרי לאדן הזאר, בו עצמה חושקת. בכל אופן, הקשר צפוי לשחק הערב מול לגאנס.



