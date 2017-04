 מוריניו: זה היה הגוף של שואו עם המוח שלי 

אולי פעם הוא היה מיוחד, אבל אמש (שלישי) התקבלה הוכחה נוספת שהגרסה הנוכחית של ז'וזה מוריניו היא כל דבר חוץ ממיוחדת. מנצ'סטר יונייטד סיימה בתיקו 12 העונה בפרמייר-ליג, יותר מכל קבוצה אחרת, 1:1 מול אברטון והתרחקה ממקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

הפורטוגלי ניצל מהפסד ביתי בזכות פנדל מדוייק של זלאטן איברהימוביץ' בתוספת הזמן ובאנגליה כבר החלו לערוך השוואות בינו לבין לואיס ואן חאל. ההולנדי המושמץ השיג 56 נקודות אחרי 29 מחזורים, בעוד למוריניו יש רק 54. ב-13 המשחקים האחרונים באולד טראפורד בליגה היא אמנם לא הפסידה, אבל סיימה ב-9 תוצאות תיקו.

"היכולת שלנו לא הייתה כל כך טובה, אבל הרוח שלנו במחצית השנייה הייתה מצויינת", אמר מוריניו בסיום, "יש כמה שחקנים שהמצב הפיזי שלהם לא טוב וכמה שאין להם בטחון, אבל הם נלחמו עד השניה האחרונה".

תחילה מוריניו לא סיפק לאיזה שחקנים התכוון, אבל לאחר מכן הסכים לומר לגבי לוק שואו, שלא קיבל ממנו הרבה הזדמנויות העונה: "הייתה לו הופעה טובה, זה היה הגוף שלו עם המוח שלי. הוא היה לידי והחלטתי הכל עבורו".

"חשבתי בשבילו. מתי לסגור את הקו, מתי לפתוח, מתי להיכנס פנימה ומתי ללחוץ. יש לו יכולות פיזיות וטכניות נהדרות, אבל הוא לא יכול לשחק עם הבנת המשחק שלי. הוא צריך להבין יותר טוב את המשחק".

למאמן, באופן די צפוי יש לציין, היו גם טענות לשיפוט: "עם עזרה של מוניטור היינו מנצחים 1:2. השער שנפסל לזלאטן לא הובקע מעמדת נבדל, אבל זו הייתה החלטה קשה. אני לא בא אליהם בטענות, אבל המוניטור יעזור להם. הספק צריך להיות לטובת הקבוצה התוקפת".

כעת מחכה ליונייטד מפגש עם סנדרלנד בחוץ לפני שהיא תטוס לבלגיה למפגש עם אנדרלכט בליגה האירופית. נראה שזכייה במפעל השני בחשיבותו תהיה הדרך היחידה בה תוכל להגיע לליגת האלופות בעונה הבאה.

Most draws in the Premier League this season: Manchester United (12) Middlesbrough (11) Everton (9) Stoke (9) pic.twitter.com/22SD7qUnJO

Jose Mourinho vs. Louis Van Gaal in their first season in charge of Man Utd after 29 games:



Won: 14-16

Drawn: 12-8

Lost: 3-5

Points: 54-56 pic.twitter.com/TxhK4SEwNz