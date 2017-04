 צפון קרוליינה אלופת המכללות בפעם השישית 

שנה שלמה היא חיכתה לזה, והרגע שלה הגיע. צפון קרוליינה זכתה הבוקר (שלישי) באליפות המכללות בפעם השישית בתולדותיה עם ניצחון 65:71 על גונזאגה בפיניקס, שנה אחרי שהפסידה בגמר לווילאנובה בצורה אכזרית. כל החמישייה של הטאר-הילס חזרה לעונה נוספת כדי לכפר על מה שקרה ב-2016 ועשתה זאת כשהיא מנחילה הפסד שני העונה בלבד לבולדוגס.

לא היה מדובר בגמר נעים לעין. לא פחות מ-44 עבירות נשרקו בדרך ל-52 זריקות מקו העונשין, אבל לצפון קרוליינה לא משנה אחרי שהפסידה את התואר עם שלשה על הבאזר בשנה שעברה. דקה ו-40 לסיום היא עוד הייתה בפיגור של שתי נקודות, אבל תיאו פינסון השלים מהלך של סל ועבירה והעלה אותה ל-65:66. ג'סטין ג'קסון הוסיף מהלך של שלוש נקודות משלו והטאר-הילס המשיכו כדי לקלוע את שמונה הנקודות האחרונות במשחק כדי למנוע מגונזאגה זכייה ראשונה בתולדותיה באליפות המכללות.

ג'ואל בארי הוביל את קלעי צפון קרוליינה עם 22 נקודות והפך לראשון מאז ביל וולטון (UCLA) ב-1972/1973 לקלוע 20 ומעלה במשחק על התואר שנתיים ברציפות. ג'קסון הוסיף 16 נקודות, למרות 0 מ-9 מחוץ לקשת. בכלל, הטאר-הילס קלעו ב-14.8 אחוזים מחוץ לקשת (4 מ-27), אבל הצליחו להישאר במשחק בזכות הגנה קשוחה בצבע שאיפרה ליריבה רק 33.9 אחוזים מהשדה. נייג'לס וויליאמס גוס קלע 15 נקודות, הוריד 9 ריבאונדים ומסר 6 אסיסטים למפסידה, בעוד הסנטר האימתני (בדרך כלל) פרזמק קרנובסקי סיים עם 9 בלבד (1 מ-8 מהשדה) ו-9 ריבאונדים.

התואר השישי של צפון קרוליינה נותן לה את המקום השלישי בכל הזמנים, כאשר רק UCLA עם 11 זכיות וקנטאקי עם 8 לפניה. אגב, זו הפעם הרביעית (מאזן 0:4) שהיא מנצחת את המדורגת ראשונה בגמר. המאמן, רוי וויליאמס, הוא השישי עם שלושה תארים או יותר

A Tobacco Road to Redemption!



UNC is just the 4th team to win it all after finishing runner-up the previous year. First since '98 Kentucky. pic.twitter.com/uWVd3s89SV — ESPN (@espn) April 4, 2017

North Carolina: 6th national title, 3rd most all-time (UCLA - 11, Kentucky - 8) pic.twitter.com/LsVRFKcpMp — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 4, 2017

Redemption.



With a 71-65 victory over Gonzaga, the North Carolina Tar Heels are your NATIONAL CHAMPIONS. pic.twitter.com/wbX6MLGwjT — SLAM Magazine (@SLAMonline) April 4, 2017