 יחיד במינו: ההשוואה בין רונאלדו למסי 

עד לפני כעשור, היה קונצנזוס בעולם הכדורגל. שני הגדולים ביותר בכל הזמנים הם פלה ומראדונה. עם כל הכבוד לקרויף, די סטפנו, פושקאש, בקנבאואר ורונאלדיניו, אף אחד (כמעט) לא עירער על הקביעה ששני הכדורגלנים המושלמים ביותר בהיסטוריה היו הברזילאי והארגנטיני.



שני קוסמים, גאונים יחידי סגולה, אלופי עולם, שידעו לכשף את הכדור ואת יריביהם כמעט ללא מאמץ. בעשר השנים האחרונות קרה משהו. בעשור הזה העולם עומד ומשתאה אל מול היכולות הלא אנושיות של שני כדורגלנים שמאיימים על הסדר הישן, על מה שנראה היה שלעולם לא ישתנה: העליונות של פלה ומראדונה.

אף אחד מהם לא זכה עדיין בגביע העולם, והאמת שכמו שזה נראה כרגע, זה כבר לא יקרה, אבל מה שכריסטיאנו רונאלדו ולאו מסי עשו בקריירה שלהם עד עתה, מציב אותם קרוב מאוד לשני הגדולים בכל הזמנים, וזאת עוד ולפני שהם אמרו את המילה האחרונה.



את המסקנות הסופיות ואת דירוג כל הזמנים המעודכן ניאלץ לדחות כמובן ליום שבו רונאלדו ומסי יחליטו לתלות את הנעליים, ולצערנו זה כבר לא כל כך רחוק. אבל בינתיים נמשיך להשתעשע בוויכוח שאף פעם לא משעמם לעסוק בו: מי גדול יותר – רונאלדו או מסי?

כריסטיאנו רונאלדו: החבילה השלמה בשחקן אחד

מה שמדהים לגבי כריסטיאנו רונאלדו, זה שהוא רק משתבח עם הזמן. כמו יין פורט מובחר. הוא כבר בן 32, אבל אין שום סימן לנסיגה ביכולות שלו. העוצמה, המהירות, הדיוק והחדות, כל אלה היו לפני שלוש או חמש שנים, כשהיה בגיל שנחשב לאופטימלי עבור שחקני כדורגל, עדיין מאפיינים אותו בעשור הרביעי של חייו.



האמת? רונאלדו של היום הוא כדורגלן טוב יותר משהיה בגיל 24, כאשר ריאל מדריד רכשה אותו ממנצ'סטר יונייטד. המספרים מוכיחים זאת. בעונה הראשונה שלו בריאל הוא כבש 33 שערים, בעונה השנייה הוא כבר הבקיע 53 שערים. ומתי היה השיא? כשהגיע לגיל 30 והרשית 61 שערים בעונה אחת.

CR7 and Messi with their NTs [competitive games]:



> CR7:

Games: 94

Goals: 56

Goals/GP: 0.60



> Messi:

Games: 75

Goals: 30

Goals/GP: 0.40 pic.twitter.com/HKaRB6pREO — Real Madrid Stats (@RMadrid_Stats) 26 במרץ 2017

למרות שמה שמגדיר את רונאלדו זה בעיקר השערים, יש כמובן הרבה יותר מזה בחבילה הכמעט מושלמת שלו. בתחילת דרכו רונאלדו היה עסוק בעיקר בעצמו. הוא חשב כמעט אך ורק על השערים שיבקיע ופחות על הבישולים לחבריו. כל זה השתנה. היום הפורטוגלי הוא שחקן סופר-קבוצתי, והפך למבשל העיקרי של ריאל מדריד. מדהים, אבל נכון לעכשיו CR7 הבקיע רק שני שערים בשמונת המשחקים של ריאל בליגת האלופות, וזאת לעומת שישה בישולים.

רונאלדו הוא אתלט כביר. הניתור שלו הוא של שחקן NBA. מעטים השחקנים שיש להם עוצמת בעיטה או נגיחה כזו. מעבר לכל זה, יש לו רעב מטורף וכמעט לא אנושי. הרעב הזה הוא כמעט לא הגיוני עבור מי שהגשים כל חלום אפשרי, שהרוויח מאות מיליונים ושזוכה בכל משחק לשמירה הדוקה וקשוחה שהייתה גורמת לאחרים לוותר כבר מזמן. אבל רונאלדו פועל אחרת. הוא בנוי אחרת.

למרות שזכה כמעט בכל תואר אפשרי – ארבעה כדורי זהב, שלושה גביעי אירופה לאלופות וכמובן אליפות אירופה עם נבחרת פורטוגל – הוא עדיין עולה לכל משחק כאילו חייו תלויים מנגד. זה נכון לגבי ריאל מדריד וזה נכון לגבי הנבחרת, שבמדיה הבקיע 71 שערים! בכל ההיסטוריה היו רק שני שחקנים אירופאים שכבשו יותר ממנו במדי הנבחרת שלהם, ההונגרים פושקאש (84) וקוצ'יש (75). אין כמעט ספק שתוך שנה-שנתיים רונאלדו יהיה גם כאן השיאן העולמי.

Ronaldo #LaLiga stats

21 Apps

19 Goals

8 Assist

Out form but stil one of the Greatest stats of Europe,Ronaldo for you pic.twitter.com/MtbWrKE2yF — Ronaldo7stats (@Ronaldo7stats1) 12 במרץ 2017

Cristiano Ronaldo's Real Madrid career:



379 appearances

389 goals

109 assists

40 hat-tricks

10 titles



Greatest in their history. ?? https://t.co/5KTM2OoNtB — InfoCristiano (@InfoCristiano) 6 במרץ 2017

ליאו מסי: יצירה של הטבע

למסי אין את העוצמות הפיזיות של רונאלדו, אין לו משחק ראש מיוחד במינו, אבל על כל אלו הוא מחפה בכישרון אין קץ. הפרעוש הוא יצירה של הטבע. בן אנוש שנולד עם יכולות על-טבעיות. כנראה שלא היה מעולם שחקן שהיה לו את השילוב של דריבל כה מושלם ודיוק כירורגי שכזה במסירה ובבעיטה. היכולת לקחת את הכדור ולעבור שחקני יריב בזה אחר זה כשהכדור דבוק לרגל, זה כישרון נטו.

לא לומדים את זה בשום בית ספר ובשום אקדמיה. ולעשות את זה שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, מול המגנים והבלמים הטובים בעולם (מה נשמע ג'רום בואטנג?) זה כמעט בלתי נתפש. המספרים של מסי הם בגדר מדע בדיוני. הוא עדיין לא בן 30 וכבר הבקיע למעלה מ-550 שערים בקריירה. כבר כשהיה בן 24 הוא הוכתר כגדול מבקיעי ברצלונה בכל הזמנים.

בעונת 2011-12 מסי הבקיע כמות לא נתפסת של 73 שערים. מה שהכי מרשים, שהרבה פעמים נראה שמסי בכלל לא מתאמץ, שהכל בא לו בקלות, בטבעיות. הוא פשוט כל כך הרבה יותר טוב מכל מי שמשחק לצדו או נגדו. הארגנטיני התחיל את הקריירה כקיצוני ימני, עבר לשחק כחלוץ מרכזי ולאחר מכן כ"9 מדומה".

Messi in the Champions League:

113 apps

94 goals

25 assist

4 UCL titles. pic.twitter.com/Uyuh5q3P45 — neymar dai ko vai ?? (@neymarj65513897) 17 במרץ 2017

40 - Messi is the only La Liga player to score 40+ GOALS in each of the last eight seasons.



The greatest.. pic.twitter.com/2lmPmZ0LgL — Leo Messi (@messi10stats) 30 במרץ 2017

כיום הוא מתפקד כקשר עושה משחק. בכל התפקידים הוא הרגיש בנוח וביום טוב שלו, מה שקורה ברוב המקרים, הוא בלתי ניתן לעצירה. כשצופים במבחר השערים של מסי, אי אפשר שלא להתפעל מהמגוון: שערים שמובקעים אחרי סלאלומים מטורפים, בעיטות מדויקות מ-20 מטר לפינה, בעיטות חופשיות מופלאות, הקפצות מעל לשוער. הכל.

מסי הוא לא וירטואוז סטייל רונאלדיניו. לברזילאי, שהיה ה"סנדק" של מסי בברצלונה, היה קסם אחר, קרקסי יותר. לכדורגל של מסי יש ערך אסתטי שונה. אצלו היעילות חשובה יותר מהדרך. אולם הכישרון האישי שלו כה רב, עד שהמבצעים האישיים שלו נראים מהצד מופלאים, אך עבורו הם הדבר הטבעי ביותר. בסופו של דבר, ודווקא בשל כך, זו האמנות ברמה הגבוהה ביותר.

ועכשיו לשאלת מיליון הדולר - מי הגדול מכולם? ובכן, התשובה היא בדיוק זו שנתתי כאשר נדרשתי לשאלה איזו להקה הייתה גדולה יותר, לד זפלין או פינק פלויד.