 "ניימאר חיה, מקווה שיכבוש עוד 900 גולים" 

המרדף של ברצלונה אחרי ריאל מדריד נמשך. הקטאלונים עמדו אמש (ראשון) בלחץ אחרי הניצחון המוקדם של הבלאנקוס והביסו 1:4 את גרנאדה בחוץ ללא ליאו מסי וג'רארד פיקה שלא היו בסגל. בזכות הניצחון, לואיס אנריקה וחניכיו שמרו על מרחק של 2 נקודות מהפסגה עם משחק עודף על הקבוצה של זידאן.

במהלך ליל אמש קיבלה ברצלונה בשורה קצת פחות משמחת. בבדיקה שערך הקשר הברזילאי, ראפיניה, שנפצע וביקש להתחלף כבר אחרי 17 דקות של משחק, התברר כי הוא סובל מפגיעה במיניסקוס בברכו הימנית והוא צפוי להיעדר לפחות חודש.

"אלו חדשות רעות מאוד עבורי", אמר מאמן ברצלונה לואיס אנריקה על ראפיניה, "היעדרות שלו היא חיסרון גדול עבורנו. עם זאת, יש לנו סגל מספיק רחב כדי להתמודד עם פציעות והרחקות של שחקנים, רק ככה נוכל להתמודד על התארים".



מי שרשם ציון דרך בניצחון הוא כוכב הקטאלונים, ניימאר, שכבש את השער ה-100 שלו במדי ברצלונה. "המספרים שלו חייתיים ביחס לשחקן כדורגל, אני מקווה שהוא הגיע כדי לכבוש כאן עוד 900 נוספים", התמוגג המאמן.

