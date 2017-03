 פדרר ניצח את קיריוס. מול נדאל בגמר מיאמי 

בפעם הראשונה אחרי שלוש שנים, חזר הערב (שישי) לגמר טורניר מיאמי בעקבות הניצחון 1:6, 5:7 על פאביו פוניני האיטלקי. נדאל יחכה למנצח בין רוג'ר פדרר לניק קיריוס בקרב על התואר ביום ראשון וינסה לזכות באחד משני טורנירי המאסטרם היחידים שחסרים לו בארון הגביעים.

נדאל הציג משחק עוצמתי, אגרסיבי כשהוא ממעט לעשות טעויות במערכה הראשונה. ראשית, הוא שמר על כל ההגשות שלו ואיבד בהן בסה"כ 4 נקודות בלבד. יתרה מזאת, השור ממאיורקה שבר את פוניני פעמיים: במשחקון הרביעי והשישי, בדרך ל-0:1 מוחץ אחרי 25 דקות בלבד של טניס.

סגן אלוף אוסטרליה לא היה במיטבו במערכה השניה והחזיר את פוניני לעניינים. כל אחד מהטניסאים שמר על ההגשות שלו עד למשחקון ה-11. שם, איבד האיטלקי את קור הרוח שלו ובשגיאה כפולה נשבר. בסה"כ היו לפוניני 35 שגיאות בלתי מחוייבות. נדאל זיהה את ההזדמנות וסגר עניין במשחקון הבא, בדרך ל-5:7.

המדורג חמישי בעולם עלה למאזן אישי של 3:8 על פני יריבו ויוכל להתרכז עכשיו בניסיון לזכות בפעם הראשונה בתואר המאסטרס של פלורידה. בארבע פעמים האחרונות שהוא הגיע לגמר, זה נגמר עם הפסד. אולי הפעם?

It’ll be @RafaelNadal’s fifth appearance in a Miami Open final. He’s never won. Could the tide be turning in 2017? pic.twitter.com/IC1FoKuTLV