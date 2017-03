 וייעשו לו פסל ותמונה: על המחווה לרונאלדו 

צפו בכתבת הווידאו:

הדיבר השני בתורה אוסר על עשיית פסל או תמונה, אבל אתם יודעים איך זה – כשאתה סוג של אלוהים, אתה מעל לכל איסור. היום (חמיש) נחנך במדיירה פסל בדמותו של , כלומר בערך בדמותו. "אני מודע לגודל האחריות שיש עליי", CR7 סיפר בטקס שנערך לכבודו.

הפסל אולי לא היה כל כך מוכשר, אבל יקיר העיר קיבל כבוד שמקבלים בדרך כלל גדולי האומה בלבד. יש נמל תעופה על שם שארל דה גול, על שם ג'ון קנדי ועל שם דוד בן גוריון, החל מהיום, גם לכריסטיאנו רונאלדו יש אחד כזה. "זו החלטה מיוחדת שנעשתה לכבודו של אדם מיוחד", הסביר נשיא פורטוגל, מרסלו רובלו דה סוזה, "אנחנו בטוחים שהוא לעולם לא יאכזב אותנו". רונאלדו נראה נרגש בחניכת הפסל: "אני תמיד אעשה הכל כדי לעשות את פורטוגל ואת מדיירה גאים בי".

הציניקנים בוודאי יחשבו שהאירוע הזה קצת מוגזם, אבל אם תשאלו תושבי העיר, לרונאלדו אפילו מגיע יותר. השורה התחתונה היא שבגיל 31 בלבד, פולחן האישיות של רונאלדו בפורטוגל כולל פסלים, שדות תעופה ומימדי הערצה היסטריים. השאלה היא, מתי גם העיר מדיירה, תשנה את שמה, לרונאלדיירה.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay — Footy Jokes (@Footy_Jokes) 29 במרץ 2017

If the 'Ronaldo Statue' was a real person, this is what he would look like receiving a Golden Boot Award. pic.twitter.com/kD6UJU626l — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 29 במרץ 2017

The Ronaldo statue is spot on. ???? pic.twitter.com/Vtme83aVUU — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 29 במרץ 2017