 שני רק למסי: על החלוץ הפורה של היבשת 

באס דוסט העונה הוא ההפך הגמור מנבחרת הולנד הנוכחית. מאז הגביע העולמי האחרון, האורנג' בירידה דרסטית וזה נראה כאילו משהו אבד שם, הניצוץ ההתקפי התחלף בכדורגל אפרורי, שהחותמת שלו היתה הדחה כואבת במוקדמות היורו.



לקראת המשחק הקרוב בבולגריה, העם ההולנדי כולו תולה את התקוות של בשחקן אחד. לא, לא מדובר באריאן רובן וגם לא בווסלי סניידר שנמצאים בנסיגה ביכולתם, אלא באיש שהצליח לכבוש את אירופה השנה, באס דוסט. כשהנבחרת שלו "לא פוגעת" כבר תקופה ארוכה, דווקא החלוץ בן ה-27 מצליח לפגוע בכל דבר שזז. דוסט שעבר השנה מוולפסבורג לספורטינג ליסבון, סחב איתו הרבה סימני שאלה בהחלטה לנדוד לפורטוגל בקיץ. חלק אמרו שהוא לא יחזור מהפציעות ואחרים טענו שזה כבר ההתחלה של הסוף. הוא מצדו הודה שהחזיק בהצעות מאנגליה, אבל בחר בסופו ללכת לליגה הפורטוגלית.



יש בדוסט משהו שלא מזכיר את ההולנדי הטיפוסי. אולי זה הדיבור, כי מי שיקשיב לראיונות שלו, יקבל אנגלית טובה מאוד, בשילוב של רוגע והרבה איפוק. אבל על המגרש? לא פחות ממכונת שערים אגרסיבית, שכובשת בלי מעצורים העונה. 24 שערים ב-23 משחקים יש להולנדי שנולד מחדש העונה. עד כמה זה מרשים? היחיד ביבשת שרשם נתונים יותר טובים הוא לא אחר מליאו מסי. אאובאמיאנג, סוארס, לבנדובסקי, רונאלדו, כל השמות הגדולים נמצאים אחרי דוסט במרוץ לעבר נעל הזהב.

"כששיחקתי בקבוצות הצעירות, תמיד אהבתי יותר לבשל מאשר להבקיע", סיפר דוסט, "אנשי הצוות אמרו לי כל הזמן שאני החלוץ ואני זה שצריך לכבוש". הווידוי הקטן באחד הראיונות, יכול להצביע על כל הקריירה שלו.

יש בו משהו לא טיפוסי, הוא לא אחד שגדל במחלקות נוער המפוארות של אייאקס ופ.ס.וו. הוא גדל בכלל באמן, מועדון מהליגה השנייה, שנמצא בצד הצפוני-מזרחי של המדינה, בדיוק בצד ההפוך מאמסטרדם.



"אחרי כמה זמן הבנתי שהם צודקים, ואחרי כמה שערים שהבקעתי, אהבתי את זה כל כך, שמאז אני מתאמן רק על זה". ונראה שהאימונים היו טובים מאוד, כי דוסט הוא חלוץ שיודע להבקיע בצרורות. עוד לפני שהוא נכנס לתודעה של כל אירופה, בסוף עונת 2011-12, כשהיא בהירנביין, הוא כבש את מלכות השערים בהולנד עם 34 גולים, כשהוא רק בן 23.

הרבה מאמנים ואנשי צוות שאימנו את דוסט בצעירותו, מספרים שההצלחה שלו היא תוצאה של תהליך ההתבגרות שעבר, מאז שעזב את הולנד. עוד לפני המעבר להירנביין, דוסט שיחק שנתיים בהראקלס הקטנה, אבל חבר קבוע בליגה הראשונה.

"הוא היה פרא אדם ממש, בלי שום תרבות ספורטיבית", יאן פרביק, מאמן בוכום היום שהדריך אותו בהראקלס בעבר, הסביר בעבר, "הוא היה מסוגל לא לאכול במשך 12 שעות, אבל שעתיים לפני משחק פתאום בחר פתאום להזמין פיצה. הייתי עורך לו אימונים מיוחדים, והיינו רבים כמעט כל הזמן. היו לנו הרבה חיכוכים, אבל ידעתי שיש לו כישרון. היום הוא התבגר וזה אחת הסיבות להצלחה שלו". גם בהירנביין לדוסט היו בעיות, בעיקר עם מאמנו רון יאנס, שביצע רוטציות והוריד את דוסט לספסל. החלוץ לא חשש להראות את מה שהוא חושב, וזעם פעמים רבות על המאמן.

#SportingCP striker Bas #Dost scores twice to leapfrog #Messi and #Aubameyang (both on 23) in the race for the Golden Shoe. @Sporting_CP pic.twitter.com/pMDVPzXxJ4