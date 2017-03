 עדיין בחיים: דרושפאקה ניצחה 67:73 את גלא 

דיוויד בלאט ידע שהעונה האירופית שלו נמצאת על הפרק ושדרושפאקה לא תלויה בעצמה, ולפחות מבחינתו הוא עשה את שלו. בדרבי טורקי חם, דרושפאקה ניצחה 67:73 הערב (שישי) את גלאטסראיי בבית, במשחק שבו ההגנות היו אלו שהכתיבו את הקצב.



בזכות התוצאה, בלאט ניצל מהדחה, לפחות הערב, והוא כעת יקווה למעידה של הכוכב האדום בלגרד, שתתארח היום בברצלונה. הפסד של הסרבים יגרום לכך שגורלם של בלאט וחניכיו למעשה יהיה בידם עד לסיום העונה הסדירה בעוד שני מחזורים.

לאחר ההפסד לצסק"א ביום רביעי, הירוקים ידעו שאין להם ברירה אלא לנצח הערב כדי להעפיל הצלבה, וכבר מהערב הם הפנימו את המסר של בלאט, שכדורסל מנצחים דרך הגנה. דווקא גלא פתחה את המשחק בצורה טובה, כאשר 8 נקודות של אוסטין דיי קבעו 9:16. דרושפאקה התאוששה וצמצמה ל-16:18 בתום הרבע הראשון, כאשר ג'יימס אנדרסון העלה את מאזנו ל-5 נקודות וקבע 26:27 ברבע השני. למרות שאיבדה סיכוי להעפיל לשלב הבא, גלא המשיכה להילחם ונשארה צמודה בתום המחצית הראשונה אליה ירדה בפיגור 39:37.

ברבע השלישי הגיעה הריצה של דרושפאקה, כאשר אקס חולון, וויל קלייברן, הוביל ריצת 0:11 בדרך ליתרון שיא של 47:59. החניכים של בלאט הציגו משחק הגנתי נהדר, עצרו את את גלא על 13 נקודות בלבד וסיימו ב-51:62 בתום הרבע השלישי. דווקא לרבע המכריע, גלא עלתה בצורה טובה כשטיבור פלייס הוביל ריצת 0:7 שצמצמה ל-59:61. יחד עם זאת, דרושפאקה ידעה להתעשת כשבראד וונאמייקר, דאג להוריד את בלאט מהמשחק עם חיוך.

וונאמייקר הוביל את קלעי דרושפאקה עם 22 נקודות ו-8 ריבאונדים, כאשר וויל קלייברן הוסיף 15 משלו. מנגד, 20 נקודות של טיבור פלייס לא מנעו הפסד. אלכס טיוס רשם 8 נקודות והוריד 5 ריבאונדים במשחק פושר מבחינתו.

צסק"א מוסקבה - 74:85

כשתמונת העולות לשלב ההצלבה של היורוליג כבר כמעט מושלמת, כל מה שנותר לקבוצות שהעפילו הוא לשפר את מיקומן. הערב צסק"א השיגה 74:85 קליל על וממשיכה לדרוף אחרי ריאל מדריד שנמצאת בפסגה.

זה היה משחק פשוט מאוד עבור צסק"א ולא הצטרכו להתאמץ יותר מדי בדרבי הרוסי. ריצת 0:9 כבר ברבע הראשון פתחה פער דו ספרתי, אותו הירוקים הצליחו לצמצם מעט. ברבע השלישי זה כבר היה נראה גמור והמארחים הצליחו לברוח ליתרון שיא של 20 נקודות הפרש, לא נבהלו התעוררות של קאזאן לקראת הסיום ורשמו ניצחון שני רצוף.

ננדו דה קולו נהנה מערב מצוין של 22 נקודות ו-3 מ-4 מחוץ לקשת, מילוש תאודוסיץ' סיים עם דאבל-דאבל (12 נקודות ו-12 אסיסטים). אקס מכבי קית' לנגפורד הוליך מנגד עם 17 נקודות כולל 6 מ-6 מהעונשין, מה שלא מנע הפסד 11 ברציפות מאחת הקבוצות החלשות במפעל.

