 צרפת, פורטוגל והולנד נכנסות למעגל 

אחרי שהסערה סביב המשחק בין ישראל לספרד נשכחה, משחקי מוקדמות המונדיאל יימשכו הערב (שבת). במוקד, צרפת תצא לטיול קליל אצל לוכסמבורג בעוד שיריבתה למקום הראשון בבית, הולנד, תתארח למשחק לא פשוט בכלל בבולגריה. פורטוגל ורונאלדו יפגשו שוב את הונגריה, אחרי ה-3:3 המטורף ביורו.

בית 1

לוכסמבורג - צרפת

הדור המוכשר של הטריקולור לא אמור להתקשות מול נמושת בית א' ולהמשיך לדהור בראש. 16 מפגשים יש בין שתי הנבחרות הללו ורק פעם אחת הצליחו המארחים לנצח, אי שם ב-1914. לאחרונה מתעסקים בנבחרת על דבריו של כרים בנזמה שלא זומן למשחקים הקרובים, וכינה את דידיה דשאן גזען, אבל זה לא אמור להשפיע יותר מדי.

לרשותו של דשאן אמור להיות סגל מלא מלבד פול פוגבה המושעה. מי שעשוי לקבל דקות בכורה הוא הצעיר הכשרוני של מונאקו קיליאן אמבפה, כשגם עוסמן דמבלה נמצא בתמונת ה-11 של צרפת. נגולו קאנטה ימשיך להיות האיש המרכזי בקישור שאליו יצטרף כנראה אדריאן ראביו. פרט לאמבפאה, גם בנז'מן מנדי, קורנטין טוליסו, טימוטאה בקאיוקו ופלוראן טובאן עשויים לערוך בכורה במדי הטריקולור.

בולגריה - הולנד

שלוש שנים רעות מאוד עברו על הכתומים שרוצים לפצות על קמפיין מוקדמות היורו הנוראי שלהם. בינתיים, הם נמצאים במקום השני בבית אחרי שהפסידו בבית לצרפת והוציאו תיקו משבדיה. הקבוצות נפגשו שמונה פעמים בהיסטוריה והמאזן עומד על שלוש ניצחונות לכל אחת, ושתי תוצאות תיקו.

באימון המסכם דבי קלאסן מאיאקס זכה לעדיפות על חשבונו של ווסלי סניידר בקישור. באס דוסט, שכבש רק 24 שערי ליגה בספורטינג ליסבון, יחבור לקווינסי פרומס ואריאן רובן בשלישייה הקידמית. האוראנג' סובלים ממשבר פציעות בהגנה וייאלצו להסתדר ללא ג'פרי ברומה ו-וירג'יל ואן דייק.

במשחק נוסף בבית, שבדיה תנסה להיצמד להולנד כאשר תארח הערב את בלארוס.

Arrived in Bulgaria, ready for tomorrow! ?????? pic.twitter.com/U3rg1KLjkR

בית 2

פורטוגל - הונגריה

אלופת אירופה נמצאת רק במקום השני בבית, וחייבת ניצחון כדי לאיים על שווייץ בפסגה. כזכור, השתיים היו חתומות על אחד המשחקים המרתקים ביותר ביורו האחרון עם 3:3 נהדר שהעלה את שתיהן לשמינית הגמר. כריסטיאנו רונאלדו צפוי כמובן להיכלל ב-11 של פרננדו סנטוס לצידו של אנדרה סילבה המוכשר מפורטו. גם ברנרדו סילבה, שחווה עונה יוצאת מהכלל במונאקו, יהיה בהרכב. בצד השני: אדם סלאי ובלאג' דג'וג'אק ייאיישו את ההתקפה של האורחים.

שוויץ - לטביה

השוויצרים שפתחו את הקמפיין בצורה נפלאה עם ניצחון על פורטוגל במשחק הראשון רוצים להשלים את הסיבוב הראשון כשהם מושלמים. הנבחרת של ולדימיר פטקוביץ' תגיע בהרכב חסר ללא ריקארדו רודריגס, בריל אמבולו (גמר את העונה) ו-ולום ברהמי. מצד שני שחקנים כמו שקורדן שאקירי, פאבין שר והאריס ספרוביץ' נמצאים בכושר ירוד. הלטבים, שהשיגו רק ניצחון על אנדורה בכל הקמפיין, ינסו לעצור את הנבחרת מהאלפים בג'נבה.

במשחק נוסף: אנדורה - איי פארו.

בית 8

בלגיה - יוון

ללא אדן הזאר וקווין דה בריינה הפצועים, השדים האדומים ינסו לשמור על המאזן המושלם והמקום הראשון בבית באצטדיון המלך בודואן. שחקן מרכזי נוסף שייעדר הוא המגן הימני של פ.ס.ז', תומאס מונייה. היוונים שלא העפילו ליורו 2016, פתחו את משחקי המוקדמות בצורה טובה, עם 10 נקודות מ-12 אפשריות, וינסו להדיח את החבורה הלוהטת של רוברטו מרטינס מהפסגה.

במשחקים נוספים בבית: בוסניה - גיברלטר, קפריסין - אסטוניה.

#600togo is everywhere, even at the dinner table ???? #belgre #RoadToRussia pic.twitter.com/sYfML3Tc6a

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) March 24, 2017