 טיאגו מועמד לפתוח, גם נאצ'ו בתכנית 

נבחרת ספרד ממשיכה בהכנות שלה לקראת המשחק החשוב כל כך מחר (שישי) מול נבחרת ישראל בחיחון. אלופת העולם מ-2010 יודעת שאין לה הרבה מרווח לטעויות במאבק העיקש עם איטליה על המקום הראשון בבית המוקדמות של גביע העולם, כשניצחון ב-"אל מולינון" ישאיר אותה עוד כמה חודשים לפחות בפסגה.

על פי האימון אתמול, התקשורת הספרדית כבר מאמינה שהמאמן ז'וליאן לופטגי גיבש את ההרכב שיפתח מול החבורה של אלישע לוי. שני שינויים שמסתמנים הם הצבתו של נאצ'ו מריאל מדריד בעמדת המגן הימני במקום דני קרבחאל. האחרון סובל עדיין מחום ובספק למפגש מול ישראל. העמדה הטבעית של נאצ'ו היא במרכז ההגנה, אך הוא שיחק לא מעט פעמים גם כמגן ויש לו עונה טובה מאוד במדי הבלאנקוס.

השינוי השני הוא ככול הנראה הכללתו של טיאגו אלקנטרה, שנהנה מעונה יוצאת מהכלל בבאיירן מינכן, על חשבונו של קוקה מאתלטיקו מדריד. זאת מתוך מחשבה שהכדור יהיה רוב הזמן ברגליים של שחקני לה רוחה שזקוקה ליותר שחקנים מהסוג של טיאגו שיעשו את הכניסות לעומק הרחבה.

לופגטי גם עשוי לשנות את המערך שלו תוך כדי תנועה ואם הדברים לא ילכו כפי שהוא רוצה. ייתכן שהמאמן, שזכה עם נבחרת ספרד ביורו הצעירות בישראל, יעבור לשחק עם שלושה בלמים כפי שניסה לשחק במהלך ה-2:2 של הנבחרת שלו מול אנגליה במשחק הידידות האחרון בנובמבר. דייגו קוסטה, דויד סילבה ו-ויטולו יאיישו את השלישייה הקדמית, כאשר יאגו אספאס ואפילו ג'רארד דאולופאו עשויים לעלות כמחליפים.

הרכב משוער: דויד דה חאה, נאצ'ו (דניאל קרבחאל), סרחיו ראמוס, ג'רארד פיקה, ג'ורדי אלבה, סרחיו בוסקטס, טיאגו אלקנטרה, אנדרס אינייסטה, דויד סילבה, ויטולו, דייגו קוסטה.

