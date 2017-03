 בהישג יד: יונייטד גברה 1:3 על מידלסברו 

18 מחזורים לקח לה לעשות את זה, והיום (ראשון) מנצ'סטר יונייטד הצליחה לעזוב את המקום השישי. השדים האדומים השיגו 1:2 חשוב במידלסברו, ניצלו את המעידה של ארסנל נשארו חזק במאבק על השגת הכרטיס לליגת האלופות. זהו המיקום הגבוה ביותר של ז'וזה מוריניו וחניכיו מאז המחזור הרביעי - פשוט לא ייאמן.

יונייטד הגיעה למשחק הזה בסגל מאוד חסר וללא שני הכוכבים - זלאטן איברהימוביץ' המושעה ופול פוגבה הפצוע. זה לא מנע ממנה לשלוט ולעלות ליתרון בדקה ה-30, אז אשלי יאנג הגביה נהדר מאגף שמאל, מרואן פלאייני שקיבל צ'אנס ב-11 ממוריניו היה במקום הנכון, נגח פנימה וקבע 0:1.

אחרי השער, השדים האדומים הורידו מעט מהקצב, אבל דווקא ברגעים הרדומים ג'סי לינגארד (62) שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה והשאיר את ויקטור ואלדס ללא מענה. שנאבקת על החיים שלה בליגה, ניסתה לחזור ומצאה את השער המצמק 13 דקות לסיום. רודי גסטד שעלה מהספסל, ניצל טעות חמורה של כריס סמולינג ובעט מקרוב ופנימה. בורו המשיכה להפעיל לחץ בדקות הסיום, אבל אנטוניו ולנסיה עקץ בתוספת הזמן אחרי טעות נוראית של ואלדס.

