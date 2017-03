 רוקד ללא הפסקה: על הפריחה של רוביניו 

כאשר חושבים על תמיד עולה ההשוואה לניימאר. שני שחקנים שגדלו בסנטוס, שניים עם טכניקה מדהימה, שקיבלו זימון בגיל צעיר לנבחרת ברזיל ושעברו בגיל צעיר לאריות אירופה. בינואר האחרון ראינו עוד דמיון לא צפוי מהשניים. זוכרים את הפציעה של ניימאר במונדיאל האחרון נגד קולומביה שמנעה ממנו לשחק בחצי הגמר? ובכן, לפני חודש הסלסאו קיימו משחק ידידות נגד אותה קולומביה, במפגש שמטרתו לעזור לשאפקואנסה לגייס כסף. נפצע בגב התחתון, בדומה לניימאר. למזלו של החלוץ הוותיק, אצלו לא התגלה שבר ותקופת ההחלמה הייתה מהירה יותר.

אותו מפגש שהתקיים ביום הולדתו ה-33, היה מיוחד מבחינת , לאחר תקופה ארוכה זו היתה הפעם ראשונה שהוא שיתף פעולה עם דייגו, חברו לסנטוס בעבר, וכן בהופעתו ה-100 בנבחרת, הוא שיחק בפעם הראשונה תחת טיטה, המאמן החמישי שלו שמדריך אותו במדים הלאומיים.

בפברואר 2016, חזר לקדנציה שלישית בברזיל אחרי הפוגה של 7 חודשים שבילה בסין בגוואנגז'ו אבנגרנדה של פליפה סקולארי. הפעולה הטבעית מבחינתו היתה חזרה לסנטוס, המועדון היחיד בו שיחק במולדתו, אך החלוץ עורר סערה כשבחר דווקא באתלטיקו מיניירו.

