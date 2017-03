 יונייטד תפגוש את אנדרלכט ברבע הגמר 

שעה קלה לאחר הגרלת רבע גמר האלופות האטרקטיבית, גם בליגה האירופית זרקו את הכדורים לקערה והתחילו לערבב. במוקד, מנצ'סטר יונייטד הוגרלה היום (שישי) למפגש מול אנדרלכט הבלגית ותנסה ללכת עד הסוף ולהשלים את התואר האירופי היחידי שחסר לה.



מפגשי רבע הגמר שיתקיימו ב-13 וב-20 באפריל:



אנדרלכט - מנצ'סטר יונייטד

סלטה ויגו - גנק

איאקס - שאלקה

ליון - בשיקטאש

