 זידאן: כדורים חמים? הצחקתם אותי 

וואו. אין לנו מילה אחרת אחרי הגרלת . באיירן מינכן תפגוש את ריאל מדריד לקרב בין יריבות עתיקות, כאשר ברצלונה תתמודד מול יובנטוס לשחזור גמר הצ'מפיונס מ-2015. לסטר תנסה להמשיך את סיפור הסינדרלה שלה על חשבון אתלטיקו מדריד, כאשר מונאקו תתמודד מול דורטמונד בין שתיים מקבוצות האטרקטיביות במפעל.

מה שמשך את מירב תשומת הלב היה המפגש בין באיירן מינכן לריאל מדריד, שמבטיח הרבה, וסביר להניח שגם יקיים. קרלו אנצ'לוטי, מאמן הבאוורים, התייחס למפגש מול האקסית: "זה מרגש אותי לשחק מול ריאל מדריד, אני מכיר אותה טוב. יש לה שחקנים טובים ומאמן נפלא". תיאגו אלקנטרה שיחזור לספרד: "לא יכול לחכות כבר למשחק".



פיליפ לאם, קפטן באיירן מינכן כבר סימן את המפתח להתמודדות: "נצטרך להשיג תוצאה טובה במינכן. אנחנו מסוגלים להבקיע שער חוץ, אני בטוח בזה". צ'אבי אלונסו, אקס ריאל מדריד, יחזור לברבנאו, רגע לפני הפרישה בקיץ: "שתי הקבוצות הן בעלות משמעות מיוחדת עבורי. יהיה קרב נהדר".



אמיליו בוטרגניו מהנהלת ריאל מדריד הודה שלא מדובר בהגרלה לא ייחל: "זו אחת מהיריבות שלא קיווינו לפגוש. מדובר באחת מהקבוצות החזקות במפעל". זינדין זידאן התייחס לדיבורים על הטיית ההגרלה לטובת ריאל: "עכשיו אחרי ההגרלה הזו הדיבורים יסתיים. כדורים חמים? הצחקתם אותי".



פאבל נדבד מהנהלת יובנטוס התייחס למפגש הלא פשוט מול ברצלונה: "לא אכפת לי מי היריבה. יהיה מפגש קשה ונצטרך להיות בשיא שלנו. שתי הקבוצות שוות ברמתן ונצטרך להתעלות כדי לעבור לשלב הבא"

המנהל הספורטיבי של דורטמונד, מיכאל סורק, החמיא למונאקו והבהיר שלדעתו יהיה משחק מסקרן במיוחד: "אנחנו ומונאקו מחזיקים באסכולת כדורגל דומה. מדובר ביריבה חזקה, ולראייה היא הדיחה את מנצ'סטר סיטי". תומאס טוכל, מאמן הצהובים שחורים, לא הקל ראש בקבוצה מהנסיכות: "זו הגרלה מאוד קשה. יש להם שחקנים בעלי יכולת אישית גבוהה מאוד ומאמן יוצא מן הכלל. נצטרך להיות בשיא שלנו".



מי שיעמוד במרכז תשומת הלב במפגש בין ברצלונה ליובנטוס הוא דני אלבס, שמזוהה יותר מכל הבלאוגרנה, וכעת יתמודד מולה. לואיס סוארס יפגוש את ג'ורג'יו קייליני כשברקע תהדהד אותה נשיכה בלתי נשכחת במונדיאל 2014.

כולם קיוו לקבל את לסטר בהגרלה, אך בסיום הסינדרלה האנגלית תתמודד מול אתלטיקו מדריד:

