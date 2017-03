 מאמן מונאקו: ההתקפה שלנו - הטובה באירופה 

פשוט לא רוצה להתעורר. הקבוצה מהנסיכות הצרפתית עשתה עוד צעד בעונה החלומית שלה, עם 1:3 ענק בבית על מנצ'סטר סיטי והעפלה לרבע גמר ליגת האלופות בזכות שערי חוץ. חניכיו של לאונרדו ז'רדים שהדהימו גם באיתיחד עשו זאת שוב בענק.

126 שערים יש למונאקו העונה בכל המסגרות, והם דוהרים גם לאליפות בצרפת. אחרי הקריסה של פאריס סן ז'רמן בשבוע שעבר מול ברצלונה, היא הצליחה להחזיר את הכבוד הצרפתי עם כדורגל משובח ויכולת אדירה. "כמו נסיכים", צעקה הכותרת בל'אקיפ.

כובש השער השלישי שפתח את החגיגות, טיימואה בקאיוקו לא היה יכול להסתיר את ההתרגשות: "זה פשוט נהדר. שני המשחקים האלה הראו שהגיע לנו להעפיל. היה מאוד צמוד, אבל הצלחנו לשמור על הבית ולכבוש את השערים שהיינו צריכים. עכשיו אנחנו מקווים להמשיך אפילו יותר מזה. השקענו המון וחייבים גם הרבה תודה לאוהדים שהיו השחקן ה-12 שלנו".

המאמן, לאונרדו ז'ארדים, ציין את הרקורד הטוב של קבוצתו מול קבוצות אנגליות: "יש לנו תוצאות טובות מולן. ניצחנו את ארסנל, טוטנהאם ועכשיו את סיטי. זה היה אחד הרגעים הגדולים שלי כמאמן ואני מקווה שלא האחרון. זה קשה לשחק מול סיטי ולא לספוג, אבל אנחנו הקבוצה עם ההתקפה הטובה בעולם ואמרתי לשחקנים שלי שאם נכבוש את השלישי, נעבור".

"תראו את העיניים שלי, יש בהן ניצוץ", התפייט קיליאן מ'באפה, "זה מדהים. אני מקווה שזו רק ההתחלה. עשינו זאת מול אחת הקבוצה הטובות ביותר באירופה, עם שחקנים ברמה עולמים. הצלחנו להשתוות אליהם. רצינו להראות להם מההתחלה שזה לא היום שלהם. הם לא ציפו שנרד למחצית ב-2:0, זו הייתה מכה עבורם. במחצית השניה הלכנו לאחור, אבל הראינו אופי וכבשנו את השלישי".

Allez Monaco.... Merci pour ce grand match !! Incroyable ?????? @AS_Monaco #DagheMunegu ???? ???? — Fernando Morientes (@MorientesNo9) March 15, 2017

???? OOOOOOUUUUUIIIIIII @ChampionsLeague SEE YOU IN QUARTER FINALS ?? pic.twitter.com/14tex8yYbz — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) March 15, 2017

מנצ'סטר סיטי לעומת זאת, נתנה הרבה מאוד תקווה לאוהדים אחרי שהראתה הרבה אופי ב-3:5 הביתי, אבל לא הצליחה מעבר לזה. זאת הייתה הפעם הראשונה בה פפ גווארדיולה לא מעפיל לרבע גמר ליגת האלופות בתור מאמן, והוא לומד שהחיים באנגליה הם ממש לא כמו מה שהוא התרגל אליו.

ב"מירור" טענו שההגנה של סיטי גורמת לספרדי להיראות כמו "טירון" וביקרו את הטקטיקה שלו ("זה היה משוגע להיכנס לקרב ראש בראש של התקפות מול ".). "סיטי חסרת עמוד השדרה זרקה את ההזדמנות לפח", נכתב ב"דיילי מייל" וב"טלגרף" הציעו למאמן להחתים את שני המגנים של , בנג'מין מנדי וג'יבריל סידיבה.

"הייתה לנו מחצית שניה פשוט יוצאת מן הכלל, חבל ששכחנו לשחק בראשונה ושזה לא היה מספיק. אין לקבוצה הזאת יותר מדי נסיון ואנחנו עוד נלמד מזה", טען גווארדיולה. "היו לנו הרבה הזדמנויות, אבל לא ניצלנו אותן וזאת הסיבה שאנחנו בחוץ. אנחנו עוד נשתפר, התחרות הזאת מאוד תובענית. לא היה לנו מספיק מזל".

"זה מאוד קשה עבורנו, היכולת שהראנו במחצית השניה לא משקפת באמת את התוצאה. היינו צריכים לכבוש יותר שערים ולהיות יותר מפוקסים מול השער. הגיע לנו לעלות ללא ספק", טען ג'ון סטונס.

Monaco are the 1st team in the history of the #UCL to progress from a knockout tie after conceding 5 times in the first leg. pic.twitter.com/YTRzDAzkEX — Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2017