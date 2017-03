 בופון: "לסטר - היחידה שאני לא רוצה לקבל" 

מדהים. בהופעת הבכורה שלה בליגת האלופות וכנגד כל הסיכויים, לסטר עלתה לרבע גמר . האלופה האנגלית, שהפסידה 2:1 לסביליה במשחק הראשון, התעלתה על עצמה וכמו בעונה שעברה הוכיחה אופי עם 0:2 נהדר. ווס מורגן ומארק אולברייטון כבשו את השערים, וכמו בספרד, קספר שמייכל עצר פנדל גורלי בדרך לשלב הבא.

"זה הישג בלתי נתפס, אני גאה בבחורים. ערב אדיר. האוהדים, הדגלים, המוזיקה. מדהים להיות פה", אמר שמייכל הנרגש בסיום, "שיחקנו מול קבוצה איכותית, אבל הייתה לנו תכנית והיא הצליחה. זו הרגשה נפלאה לעזור לקבוצה לעבור. הכל עניין של ביטחון, שיחקנו כמו בעונה שעברה", סיכם השוער.

אולברייטון הוסיף: "נגמרו לי המילים, זה ערב פנטסטי. עבדנו קשה מול קבוצה טובה, אבל הניצחון הגיע לנו". מורגן אמר: "מדהים, אני לא מסוגל להאמין. אנחנו חדשים בצ'מפיונס, לא חשבנו שנגיע כל כך רחוק ואנחנו פה".

שחקן העבר והפרשן ריו פרדיננד סיכם: "הם הרוויחו את הזכות להיות לצד הקבוצות הגדולות. הם הדיחו קבוצה חזקה מאוד". אחרי העלייה של יובנטוס, ג'אנלואיג'י בופון, ששמע על התוצאה מאנגליה אמר: "לסטר היא הקבוצה שאנחנו לא רוצים לקבל בהגרלה. יש לנו רק מה להפסיד".

לסטר שמרה על מאזן ביתי מושלם בליגת האלופות עם ארבעה ניצחונות בקינג פאוור. השועלים הם הקבוצה האנגלית השמינית בהיסטוריה (יותר מכל מדינה אחרת) שמעפילה לשלב רבע הגמר. אגב, גם אנגולו קאנטה, שהוביל את הקבוצה לאליפות ועכשיו מככב בצ'לסי, הגיע לצפות בסיפור הסינדרלה.

The big man @kschmeichel1 is becoming more and more important for his team! Where will this end for him, and a genuinely nice guy too. #UCL