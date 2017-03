 האדון מאחורי הגברת: על האיש שבנה את יובה 

"אנו מאמינים במה שאנו עושים. בהשקעות ובהחלטות שלנו. מאמינים עד הסוף. ולגבי? אני מתייחס לכסף של המועדון כמו לכסף שלי". אלו דבריו של פאביו פראטיצ'י, המנהל הספורטיבי של . לזכות בציטוט שלו זו משימה מאוד קשה, שכן איש הצללים שמושך בחוטים ביובנטוס כמעט ולא מדבר, אלא כזה שפועל בעיקר מאחורי הקלעים.

בלם העבר בן ה-44 זוהה במהלך קריירת המשחק שלו עם קבוצות בינוניות. אחרי פרישתו ב-2004 הוא הפך לסקאוט ואת דרכו החל בסמפדוריה כשהיה יד ימינו של ג'נרל מנג'ר המועדון דאז, בפה מארוטה. שחקנים רבים הוא גילה ואחרי רבים עוד יותר הוא עקב, אבל לתודעה האיטלקי נכנס רק ב-2010, אז עבר ליובנטוס יחד עם מארוטה ב-2010.

העונה הראשונה עם הקבוצה הגדולה באיטליה הייתה איומה כשזו סיימה במקום ה-7 בטבלה, אך השאר היסטוריה. עם חמש זכיות רצופות באליפות הסרייה A, שני גביעי איטליה ושלושה תארי סופר קאפ איטלקי. רבים מחמיאים להישגים האלו ולשליטה המוחלטת של יובה למאמנים, אנטוניו קונטה ומסמיליאנו אלגרי וכן לנשיא אניילי או המנכ"ל מארוטה, אך התעמקות במתרחש תראה שלפראטיצ'י האלמוני יש חלק לא מבוטל בהישג.

Andrea Agnelli has decided to extend the contracts of Beppe Marotta & Fabio Paratici (expires in 2018), they will soon discuss it. [CM] pic.twitter.com/1dSTsKX2Fq