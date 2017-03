 "אני המאמן מספר 1 בהיסטוריה של צ'לסי" 

מנצ'סטר יונייטד וז'וזה מוריניו ייאלצו להסתפק בתואר אחד פחות. השדים האדומים ספגו אמש (שני) 1:0 מצ'לסי במשחק טעון במיוחד בו שיחקו מהדקה ה-35 ב-10 שחקנים לאחר הרחקת אנדר הררה. הכחולים רשמו שיא מועדון של 13 ניצחונות בית רצופים בכל המסגרות, כאשר שער קטן של אנגולו קאנטה הכריע את ההתמודדות. בהגרלה שנערכה מיד לאחר המשחק נקבע כי יפגשו את טוטנהאם בוומבלי, בדרך למה שיכול להיות הדאבל השני שלהם אי פעם (אם יזכו באליפות כמובן).

רגע אחרי המפגש, מי שמשך את מירב תשומת הלב היה מוריניו, שספג הקנטות לאורך כל המשחק מהקהל בסטמפורד ברידג' שלא שמר לו חסד מן העבר. הפורטוגלי הגיב לקריאות במהלך המשחק ואף סימן בידיו 3 (זכר למספר האליפויות שזכה במועדון) במהלך ההתמודדות לכיוון האוהדים הכחולים. בסיום המשחק, המיוחד לא היסס לעקוץ את הקהל שתמך בו בעבר: "עד שיהיה מאמן שיזכה בארבע אליפויות בפרמייר ליג, אני מספר 1 בהיסטוריה של . הם יכולים להקניט כמה שהם רוצים, אני מקצוען שמרוכז בקבוצה שלי".

מוריניו החמיא לחניכיו לאחר המפגש ולא שכח לעקוץ את השופט, ג'ימי אוליבר: "אני גאה בשחקנים שלי שנתנו הכל ובאוהדי יונייטד שהמשיכו לתמוך בנו גם כאן. בארבעה שמחקים הוא פסק נגדנו שלושה פנדלים ושלף לנו כרטיס אדום אחד. אלה העודת. אני לא אתייחס לתצוגת השיפוט מעבר לכך".

Jose Mourinho hits back at shameful Chelsea fans chanting "Judas" and "f*ck off Mourinho" pic.twitter.com/onlEXdk4Ip

— Full-Time Football (@FullTimeFooty_) 14 במרץ 2017

מן העבר השני, אנטוניו קונטה שמר את חלום הדאבל בחיים. הבלוז נראו כמו הקבוצה בטובה בממלכה וכזו שיהיה קשה לעצור אותה. המאמן האיטלקי ביקר את משחקה האגרסיבי של יונייטד: "ב-25 הדקות הראושנות אי אפשר היה לשחק כדורגל. בעטו בהזאר ללא הפסקה. זה לא הגיוני. השופט חייב להגן על בריאות השחקנים. אנחנו רק רוצים לשחק כדורגל".

ביום שאחרי הניצחון, מי שמושך את מירב האש הוא פול פוגבה, שרשם משחק איום ונורא מבחינתו, ושותק לחלוטין על ידי אנגולו קאנטה. קבלו את מיטב הממים ממפגש הגביע:

MISSING: Paul Pogba - last seen getting off the Man Utd team bus outside Stamford Bridge pic.twitter.com/rPTqB7W9FR — Footy Humour (@FootyHumour) 13 במרץ 2017

If Paul Pogba was a beer. ???? pic.twitter.com/43BkJkS1wW — Football Funnys (@FutbalIFunnys) 13 במרץ 2017



Kante = £30m

Pogba = £89m



It's not the size of the dog in the fight but the size of the fight in the dog. pic.twitter.com/4hnBdw9ci5 — Footy Jokes (@Footy_Jokes) 13 במרץ 2017