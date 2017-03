 "המנהיג של המובילים". ראמוס: גאה בניצחון 

סרחיו ראמוס עשה זאת שוב. בלם ריאל מדריד כבש אמש (ראשון) שער מכריע נוסף, הפעם מול בטיס, בדרך ל-1:2 חשוב ביותר. לאחר ההפסד של ברצלונה לדפורטיבו לה קורוניה, הבלאנקוס ידעו כי ניצחון יעניק להם פער משמעותי בפסגה, אך הם התקשו. אלא שבדקה ה-81 הגיע ראמוס ונגח כהרגלו את שער הניצחון היקר.

על השער של "אס" התנוססה תמונתו של הכוכב והכיתוב: "המנהיג של המובילים". הבלם הכי התקפי ביבשת כבש את שערו ה-81 עבור הקבוצה או הנבחרת הלאומית. ראמוס נגח את שערו ה-67 עבור ריאל חלף על פני רוברטו קרלוס האגדי. 7 שערי הליגה העונה של הבלם הרוויחו לריאל לא פחות מ-9 נקודות. ראמוס כבש 22 שערים מאז גמר הצ'מפיונס ב-2014, 19 מהם בזמן שריאל הייתה בפיגור או בשוווין.

"בכדורגל מה שקובע היא התוצאה, לפעמים לא משנה אם אתה משחק טוב או רע. אנחנו צריכים לספק לאוהדים כדורגל חיובי יותר, אבל אני גאה שהשגנו את הניצחון", אמר ראמוס. על חגיגת הטלפון הוסיף: "אני מקדיש את השער לאשתי. היא כועסת כשאני לא מקדיש לה שערים". באופן מפתיע, הספרדי החמיא ליריבה הגדולה: "הקאמבק של ברצלונה מול פ.ס.ז' היה היסטורי".

