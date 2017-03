 הקאמבק הגדול מכולם: המספרים והציוצים 

קאמבק מהאגדות. הפכה את ה-8.3.2017 לתאריך שייזכר שנים רבות בספורט העולמי. שלושה שערים תוך שבע דקות (בין 88 ל-95) סידרו לה 1:6 מדהים על פאריס סן ז'רמן, מחקו את ה-4:0 מהמשחק הראשון והכניסו את החברה של לואיס אנריקה לספרי ההיסטוריה. הנה המספרים משמינית גמר שתיזכר עוד הרבה זמן.

* היא הראשונה אי פעם להפוך פיגור של ארבעה שערים בליגת האלופות

* היא חלק מחבורה מצומצמת של שלושה מועדונים (יחד עם ריאל ובאיירן) שהעפילו לרבע גמר ליגת האלופות בחמש השנים האחרונות

*השער השישי של הגיע אחרי עבירה על השוער, טר שטגן, בחלק המגרש של פ.ס.ז'

*לואיס סוארס השווה את מאזן הכיבושים שלו מאייאקס גם בברצלונה עם 111 שערים

*ליונל מסי השווה את שיא הכיבושים מהנקודה הלבנה בליגת האלופות של רונאלדו עם 11

*פאריס סן ז'רמן זו היריבה שסוארס כבש הכי הרבה שערים מולה בליגת האלופות: ארבעה

*ליונל מסי העלה את מאזנו ל-11 שערים בראש טבלת הכובשים בליגת האלופות. במקום השני: קבאני עם 8

*השער העצמי של קורזאווה הוא השני של פ.ס.ז' בליגת האלופות. הראשון היה של וראטי לפני שלושה חודשים

"Arsenal are the biggest bottlers in Europe!"



PSG: "Hold my beer!" ?? pic.twitter.com/P3WsWsdGuH