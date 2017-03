 משימה בלתי אפשרית 5: האתגר של ברצלונה 

פפ גווארדיולה העיף מבט אחרון על היציעים. באותו ערב חגגה בדרבי וליאו מסי התעלל באספניול עם רביעייה, אבל קרוב ל-90,000 אוהדים הגיעו לקאמפ-נואו בעיקר בגלל מישהו אחר. קצת יותר משבוע אחרי שהודיע כי ייפרד בתום העונה מהמועדון שלו נתן מחצית מחייו, הקטאלוני אמר שלום בפעם האחרונה. "אתם לא יודעים כמה אני מעריך את זה שאוהבים אותי פה", אמר המאמן הנרגש לקהל לפני שעבר במסדרון אנושי שהורכב מאנשי המועדון וירד מהמגרש לצלילי ההמנון של בארסה.

אלה היו ימים אמוציונליים עבור הקטאלונים. תוך 6 ימים הם הפסידו לריאל מדריד וגם את האליפות, הודחו על ידי צ'לסי בחצי גמר הצ'מפיונס ונאלצו להיפרד מהמאמן המצליח ביותר שלהם. את החלטתו שלא לחתום לעונה נוספת כפי שהיה עושה מדי קיץ, בישר פפ במסיבת עיתונאים מיוחדת שבה נכחו צ'אבי, אנדרס אינייסטה, קרלס פויול, ויקטור ואלדס ושחקנים אחרים. אחרי שהיה מביא כדורים שרץ אחרי אליליו בתור נער, הפך לשחקן נערץ, קפטן ומאמן מעוטר, מספר 4 החליט שזה הסוף. "4 שנים כמאמן בארסה הן כמו נצח", הוא הסביר.

כמעט 5 שנים לאחר מכן, עוד מאמן החליט שלא להמשיך בבארסה, רק שהוא עשה את זה – איך לומר בעדינות – בדרך מעט שונה. אחרי אינספור פעמים שסירב לדבר על עתידו, נכנס לחדר ההלבשה לפני שבוע, בישר לשחקנים שלא יחתום על חוזה חדש ואז הודיע על כך לתקשורת במסיבת העיתונאים בסיום המשחק מול ספורטינג חיחון.

?? What @LuisEnrique21 said when he announced he would not continue next season #FCBlive https://t.co/Am1dT4sBqy