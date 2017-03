 הקהל מחה נגד ונגר: "לכל דבר טוב יש סוף" 

בצל השמועות והספקולציות הרבות סביב עתידו ואחרי הדיווחים כי הודיע לשחקני כי הוא יעזוב בתום העונה, המחאה נגד ארסן ונגר מחריפה. מאות אוהדים של התותחנים החליטו למחות הערב (שלישי) כנגד המנג'ר מחוץ לאיצטדיון האמירויות, עוד לפני שריקת הפתיחה של משחק הגומלין מול באיירן מינכן בשמינית גמר האלופות.

"לכל דבר טוב יש סוף. להתראות ארסן", נכתב באחד השלטים הענקיים שהונפו על ידי האוהדים. "חסר מושג, עקשן", היו כיתובים בולטים נוספים במחאה של אוהדי כנגד המנג'ר הצרפתי, שנמצא במועדון הלונדוני כבר 21 שנים (!).

המחאה הנדירה של אוהדי , שנחשבים לאחד הקהלים השקטים בבריטניה, היכתה גלים באנגליה כולה. שחקן בעבר, מרטין קיאון, אמר: "אני מקווה שהמחאה של האוהדים לא תצא משליטה. הם צריכים להפגין נוכחות ולתמוך בקבוצה ברגעים הקשים שלה, אל תהפכו את המצב ליותר קשה עבור המועדון. כרגע זה רק מזיק".

גם קשר העבר, אואן הארגריבס, לא נשאר אדיש למצב וסיפק את הצד שלו: "האוהדים רוצים לנצח וכך גם ארסן ונגר. הבעיה היא שהקבוצה רחוקה מאוד ממסלול הנצחונות וזה גורם לאי שקט מול האוהדים. כשהתוצאות הטובות יחזרו, כך גם יחזור השקט ביציעים". בלם העבר ופרשן ההווה, ריו פרדיננד, עקץ את התותחנים: "הסתכלתי על כל שחקן ושחקן על הספסל של באיירן מינכן הערב ולכל אחד מהם יש מקום בטוח בהרכב של . זה עצוב ולקהל יש את כל הסיבות לכעוס".

Arsenal fans protest outside the Emirates ahead of their game vs. Bayern Munich this evening.



"No new contract." pic.twitter.com/HVPAxNt3Lx