 בספרד התלהבו: "זה הבנזמה שרוצים לראות" 

עד לפני כחודשיים, הוליכה את הליגה הספרדית בבטחה, אלא שתקופה חלשה עם כמה מעידות והתעלות של ברצלונה וסביליה ערערו אותה. אחרי ה-1:4 מוחץ באייבר,הבלאנקוס יכולים לנשום מעט לרווחה.

יותר מכל, אחרי שני משחקים בהם ריאל הקיאה דם על מנת להוציא נקודות, היא הצליחה להכריע מוקדם וסוף סוף נהנתה קצת על המגרש. "ככה נראית ", זעקה הכותרת של ה"אס". גם ללא כריסטיאנו רונאלדו וגארת' בייל הבלאנקוס תפקדו מעולה וסיפקו את אחד המשחקים הטובים שלהם בחודש האחרון.

"במהלך עונה, יהיו הרבה רגעים בהם אנחנו נשחק רע ונסבול, קבוצה לא יכולה לשחק מושלם לאורך עונה שלמה", הודיע זינדין זידאן בסיום. "יש לנו עוד הרבה משחקים לעבור, והניצחון הזה היה סימן טוב מאוד עבורנו".

