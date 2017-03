 לא הכל ורוד: הנשיא הצבעוני באיטליה נפרד 

15 שנים במונחי ספורט הם נצח, במיוחד אם אתה מאוריציו זאמפריני. איש העסקים יעזוב את אחרי שעבר הרבה מאוד תהפוכות במגרש ומחוצה לו, ויעביר אותה לידיים חדשות וכנראה שיותר שפויות. רגע לפני שאחת הדמויות הצבעוניות ביותר שידע הכדורגל האיטלקי והעולמי מפנה את הבמה, זה הזמן להיזכר ברגעיה הגדולים.



איש של ציטוטים

ספורט בכלל וכדורגל בפרט הוא תחום מאוד מלחיץ. את המתחים והעצבים שהיו לזאמפריני במהלך שליטתו בפאלרמו, הוא פרק בעיקר עם הלשון. ב-2003 הוא השתולל על שחקניו והטיח: "אני אחתוך להם את האשכים ואוכל אותם בסלט שלי", אחרי תיקו מביך מול טרוויזו אמר: "אם זה היה תלוי בי, הייתי זורק את השחקנים הצידה ומפסיק לשלם להם". איבוד יתרון 0:1 והפסד 3:1 לטורינו גרר מהבעלים את הציטוט: "זאת לא קבוצה של גברים, זאת חבורה של ילדות בבית הספר".

כמו איש עסקים רציני, גם שוק ההעברות וההתנהלות בו הוציא ממנו הרבה אמוציות. לזאמפריני תמיד הייתה עין טובה שעזרה לו לצוד כישרונות ובין השחקנים שעברו תחתיו ניתן למצוא שמות גדולים כמו חאבייר פאסטורה ופאולו דיבאלה, והוא ידע להגן עליהם כמו שצריך."רק הנעל הימנית שלו שווה 40 מיליון יורו", החמיא לחאבייר פאסטורה, ובהמשך גם טען שדיבאלה הולך להיות היורש של ליאו מסי ולשבור את שיא ההעברות של פול פוגבה. לזאמפריני היתה ביקורת על ההשתלטות של המועדונים באנגליה והחתמות של צעירים איטלקים שם, מה שהוביל אותו לטעון להצהיר ב-2008 שהאנגלים: "הם כמו פיראטים שלוקחים זהב".

Palermo President Maurizio Zamparini is officially stepping down. Read @Millar_Colin article on the 'Manager-Eater'https://t.co/oyBqQqSI2i pic.twitter.com/uzJCP0bBDg — The Gentleman Ultra (@GentlemanUltra) February 27, 2017

מחליף מאמנים כמו גרביים

מלבד ציטוטים גדולים, הפיוז הקצר של זאמפריני סיפק גם שיא שלילי בחילופי מאמנים. האיש שעומד על הקווים בפאלרמו הוחלף לא פחות מ-47 פעמים במהלך 15 השנים לשליטתו של הבעלים בפאלרמו. 2015/6 הייתה עונת שיא עבור המועדון הצנוע שהחליף שמונה פעמים מאמן (שבעה שונים).



המאמן שהחזיק הכי הרבה זמן בתפקיד הוא פרנצ'סקו גווידולין שאימן בקדנציה הראשונה שלו שנה וחמישה חודשים (ינואר 2004 עד יוני 2005) והוסיף עוד שלוש קצרות. ארבעה מאמנים הוחלפו אחרי משחק אחד בלבד, וסטפנו פיולי שהגיע בקיץ 2011 לא הספיק לאמן אפילו דקה את בליגה ופוטר רגע לפני פתיחת העונה.

בפאלרמו הוחלפו לא פחות מ-47 מאמנים במהלך 15 השנים לשליטתו של זאמפריני. ארבעה מאמנים הוחלפו אחרי משחק אחד בלבד, פיולי לא הספיק לאמן אפילו דקה pic.twitter.com/8E865J4zwK — Aviran Green (@AviG91) March 2, 2017

Maurizio Zamparini has resigned as Palermo's President & Owner ??



???? Rumors say that American owners will soon takeover ???? pic.twitter.com/0d5Uxio8SZ — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) February 28, 2017

"זהבי יהיה תגלית העונה, יותר טוב מקסאנו"

אחרי הדאבל וקמפיין ליגת האלופות המדהים עם הפועל תל אביב, ערן זהבי הפך למוקד התעניינות ברחבי אירופה. בראיון לתקשורת האיטלקית בקיץ 2011, זאמפריני חשף שהכשרון הישראלי בדרך לחתימה והבטיח לאוהדים שחלמו על חלוץ מילאן באותם ימים אנטוניו קסאנו כי: "זהבי טוב בדיוק כמוהו ואפילו יש לו פוטנציאל יותר גדול, הוא יהיה תגלית העונה.



הוא מאוד מוכשר ויכול לשדרג את הקבוצה, רק צריך לתת לו זמן". הבעלים שעמד למכור את כוכב הקבוצה חאבייר פאסטורה לפאריס סן ז'רמן, הכין את הקרקע והוסיף: "זהבי מזכיר אותו במשחק שלו, יש ביניהם הרבה דמיון". ההתחלה של הישראלי באמת נראתה מבטיחה, אבל אחרי פציעה וחילופי מאמנים שפגעו במעמדו חזר ארצה למכבי תל אביב והשאר היסטוריה. Palermo ringrazia Zamparini: striscione in Friuli https://t.co/liSs4ocAVv pic.twitter.com/rS5a3J9pCe — Serieacaff? (@serieacaffe) March 2, 2017

#Zamparini sei stato anche il maestro di Trump vogliamo ricordarti cos?.

Grazie per aver tolto tanti allenatori dalla miseria.... pic.twitter.com/PD0MqdlEg5 — Luca Ben Belaid (@LucaBen80) February 27, 2017

"אינטר היא היובנטוס החדשה"

בספטמבר 2010 הטרבליסטית היוצאת אינטר, הגיעה למשחק חוץ מול והוציאה 1:2. זאמפריני שהיה בטוח שהגיעו לקבוצתו ארבעה פנדלים, לא נשאר אדיש ובמסיבת עיתונאים יממה לאחר מכן, פצח במונולוג בלתי נשכח בו הוא כינה את הכדורגל האיטלקי מסריח וטען: "אינטר היא היובנטוס החדשה שנהנת מהתמיכה של כולם, גם השופטים לצידה. אתם בתקשורת אוהדים שלה ושמחים שהיא ניצחה". יומיים לאחר מכן, השיגה 1:3 ענק בחוץ על יובנטוס, וזאמפריני ששכח מכל הבלאגן הודיע שהיא מועמדת רצינית לאליפות. FOTO #Palermo, #Zamparini batte Trump. Quante ironie sull'ennesimo cambio in panchina! https://t.co/4Y2uTkYnKy — Corriere dello Sport (@CorSport) January 28, 2017