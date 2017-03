 נו, מה חדש? באלוטלי שוב הרס לעצמו 

בתור אוהבי ספורט, אין דבר שאנחנו אוהבים יותר מאשר הרגעים הבלתי צפויים. זכייתה של לסטר באליפות אנגליה בשנה שעברה, סחפה לא רק את האנגלים, אלא את העולם כולו. כשאדר הבקיע את שער הניצחון בגמר היורו האחרון לרשת של הוגו לוריס כולנו נשארנו פעורי פה. כשהפועל ב"ש נחתה בישראל אחרי המופע בסן סירו, מדינה שלמה הייתה בהלם. כל הרגעים האלו, כולם מהשנה החולפת, מראים עד כמה הכדורגל יכול להפתיע ולהיות בלתי צפוי, ובדיוק בגלל זה כולנו נדבקנו בחיידק.

בניגוד לרגעים האלו, בעולם הכדורגל ישנם גם דברים שינם יכולים להשתנות. מכת פציעות בארסנל, כישלון ישראלי במוקדמות יורו או מונדיאל וכרטיס צהוב לחאלד חלאילה לא יפילו אף אחד מאיתנו מהכיסא, אלא נהפוך הוא.



אחת מהאקסיומות הברורות היא שמריו באלוטלי יעשה בעיות, ומכל סוג אפשרי. באלוטלי, מי שסומן כדבר הבא באיטליה, הראה במשך השנים שקצב צבירת השערוריות שלו לא נופל מקצב הבקעת השערים, ושיכולות ההרס העצמי שלו מתחרות שווה בשווה עם היכולות שלו על הדשא.

Mario Balotelli's agent knows just the thing to stop his man getting sent off!



(Cartoon by @omomani) pic.twitter.com/agMJGiRCGz