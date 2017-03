 לא עצרה בצהוב: הרשת בטירוף מניצחון י-ם 

לא בכל יום קבוצה ישראלית ששמה לא מכבי תל אביב מעפילה לחצי גמר אירופי, אבל אמש (שישי), כנגד כל הסיכויים, הצליחה לגבור 79:85 על גראן קנאריה החזקה בספרד ולהשלים סוויפ בסדרת רבע גמר היורוקאפ. גם ברשת לא נשארו אדישים להישג יוצא הדופן של החבורה האדומה, ששמה לעצמה מטרה להגיע רחוק באירופה וכרגע נמצאת מרחק ארבעה ניצחונות בלבד מהגביע וממקום ביורוליג בעונה הבאה.

כך הגיבו אנשי ירושלים ברשת

והנה כמה תגובות של אוהדים וחובבי כדורסל שכססו ציפורניים בשישי בערב

It was nerve-racking throughout - it's the only way we know - but man, Yalla Hapoel