 זידאן: "ריימונד קופה הראה לנו את הדרך" 

צרפת כולה ועולם הכדורגל הרכינו היום (שישי) ראש נוכח הידיעה על מותו של אחד מהכדורגלנים הגדולים של המאה ה-20, , הדרביליסט נמוך הקומה, "נפוליאון הקטן", שנפרד מהעולם בגיל 85 לאחר מחלה.

קופה, בן למשפחת מהגרים מפולין, כיכב בשנות החמישים במדי ריימס, לפני שעבר לריאל מדריד ב-1956, עימה זכה שלוש פעמים ברצף בגביע האלופות, והיה לצרפתי הראשון שקטף את תואר כדור הזהב ב-1958. הוא הוביל באותה שנה את צרפת לחצי גמר המונדיאל בשבדיה והפך לכדורגלן הראשון במולדתו הזוכה בתואר "ליגיון של כבוד" ב-1970.

מאמן ריאל מדריד זינאדין זידאן אמר עליו: "בשבילנו הוא תמיד היה מודל לחיקוי ומי שסימן את הדרך. לא יכולתי לראות אותו משחק בזמן אמת, אבל היתה לו השפעה אדירה על נבחרת צרפת ועל ריאל מדריד. אפשר רק להגיד עליו מילים יפות. היתה לי הזכות להכיר אותו אישית ושוחחנו על כדורגל. בזמן הקצר שביליתי במחיצתו, גיליתי אדם נעים".

