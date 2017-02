 זה ילד זה? דונצ'יץ' הוא תופעה שלא הכרנו 

ביום שלישי הקרוב, ה-28 בפברואר, לוקה דונצ'יץ' יחגוג את יום הולדתו ה-18, וישנה את הסטטוס שלו מנער לשחקן כדורסל בוגר, באופן רשמי. עם שינוי הסטטוס יגיעו גם ההתלבטויות וההחלטות הקשות, אבל עוד לפני כן, זה זמן טוב עבורנו כדי לנסות ולהבין את הפלא שהוא לוקה דונצ'יץ'.

"הוא הגיע לכאן בגיל 13, וכבר אז ראינו שמדובר במשהו מיוחד", מאמן ריאל מדריד, פאבלו לאסו התמוגג ממנו בראיון בשבוע שעבר לאתר היורוליג. בגיל 16 וחודשיים, כבר הפך דונצ'יץ' לצעיר ביותר אי פעם שלבש את הגופיה של ריאל, ואת עונת 2015/16 בילה בהתאקלמות לקבוצת הבוגרים של אחד מהמועדונים הגדולים באירופה.

בתחילת העונה הנוכחית, ריאל מדריד עמדה בפני החלטה – סרחיו רודריגס, הכינור השני לצד סרחיו יול, עזב ל-NBA והספרדים היו צריכים למלא את החור הגדול שנפער בסגל בעקבות כך. להפתעת רבים, דונטה דרייפר הגיע למדריד אחרי עונה בינונית בקובאן וכשהקריירה שלו כבר נמצאת בדעיכה. לפאבלו לאסו וראשי ריאל הייתה תכנית עבודה אחרת בראש – דונצ'יץ', בגיל 17 בלבד, יהפוך לשחקן רוטציה משמעותי. לא בטוח שאפילו הם תיארו לעצמם, כמה משמעותי הוא יהיה, וכל כך מהר.

הכינוי נער פלא נזרק לאוויר, ולא תמיד בצדק, על ספורטאים שבגילאים צעירים מצליחים לשבור את תקרת הזכוכית. אבל במקרה של דונצ'יץ', אין בכלל ספק שהכינוי הספרדי "אלניניו מארוויוסו" מתאים בהחלט.

כאשר אנחנו נמצאים בפתיחת השליש המכריע של העונה, המספרים של דונצ'יץ' בליגה הספרדית וביורוליג הם חסרי תקדים לשחקן בגילו – כמעט 8 נק' לממוצע במשחק בספרד, עם 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים.

ביורוליג, באחת העונות הקשות בתולדות המפעל מבחינת לחץ משחקים ואיכות, הוא עומד על 8.5 נק', 4.3 ריב', 4.2 אס', 51.8% מ-2 נק', 41.4% מ-3 נק'. הוא נבחר כבר פעמיים לשחקן השבוע בליגה האירופית, כאשר במשחק נגד מכבי ת"א היה במרחק שני אסיסטים מטריפל דאבל, אירוע שלא היה ביורוליג קרוב לעשור.

בשבוע שעבר ילד הפלא היווה חילק אינטגרלי בזכייה של ריאל בגביע הספרדי, עם קרוב ל-15 נקודות בממוצע בשלושת המשחקים, כאשר במשחק נגד באסקוניה בחצי הגמר הוא היה זה שהשאיר את ריאל במשחק, עד שסרחיו יול התעורר - באמת נתונים פנומנליים, שהרבה שחקנים מבוגרים מדונצ'יץ' היו מתגאים בהם.

ההשוואות לכוכבים שפרצו מוקדם בעבר, במיוחד כאלו שהגיעו מספרד, כמו ריקי רוביו וניקולה מירוטיץ', הן בלתי נמנעות, אבל דונצ'יץ' הוא ברמה אחרת לחלוטין, וכל מי שראה אותו משחק מבין זאת, כי במקרה שלו הנתונים הסטטיסטיים היבשים לא מספרים את כל הסיפור.

מדובר בגארד מהזן החדש, שני מטרים וסנטימטר, עם ראיית משחק והבנת משחק ברמות הגבוהות ביותר. הוא אתלט נדיר, כמו שיעיד ג'אמל מקלין ממילאנו שעד היום מנסה להתאושש מהחסימה שספג מולו, יש לו יכולת כדרור מדהימה, ועל זה יכולה לספר לכם באסקוניה שראתה אותו עושה מולה את המהלך הכי יפה בעונת היורוליג הנוכחית, ויותר מהכל, הבגרות שלו והיכולת לקחת את המשחק אליו בדקות האחרונות, לעשות את ההחלטות הנכונות ולנצח משחקים כמעט לבדו, היא יוצאת דופן לשחקן כה צעיר, שמתוודע למעמדים הללו לראשונה בחייו.

כך שבניגוד לרוביו לדוגמא, שלצד הכישרון הנדיר, ראינו את החסרונות במשחק שלו מהרגע הראשון שדרך על הפרקט ביד אליהו עם בדאלונה בגיל 16, לדונצ'יץ' יש את "החבילה המלאה", וקשה למצוא אצלו איזשהו חסרון בולט. "הוא יוצא דופן, לא ראיתי ילד בגודל שלו, עם היכולות שלו, ועם המודעות על המגרש", החמיא חברו לקבוצה, טריי תומפקינס, לתכשיט. פאבלו לאסו שהימר עליו בתחילת העונה, גם כן התמוגג: "מהפתיחה אפשר היה לראות אצל לוקה בגרות יוצאת דופן בהבנת המשחק. ה-IQ כדורסל שלו גבוה מאוד, לפעמים באימון אני רוצה להעיר לו על טעות, אבל עוד לפני שאני מספיק, הוא מסמן לי עם הראש שהוא יודע במה הוא טעה".

Luca Doncic - next big thing! Looking forward to see him in the NBA... pic.twitter.com/1xBiYWXsPg