 חי, דקה 65: יונייטד - סאות'המפטון 2:2 

מנצ'סטר יונייטד או סאות'המפטון? בשעה זו השתיים מתמודדות בוומבלי על התואר הראשון בכדורגל האנגלי לשנת 2017 - גביע הליגה. השדים האדומים נמצאים ברצף של חמישה ניצחונות בכל המסגרות, וזאת תהיה עבור ז'וזה מוריניו לרשום זכיה ראשונה בתואר עם המועדון החדש שלו.

כדי להגיע למעמד הזה, יונייטד עבדה קשה והייתה צריכה לעבור את היריבה העירונית סיטי בשמינית הגמר (0:1) וגם את ווסטהאם אותה הביסה 1:4. בחצי הגמר היא השיגה ניצחון ביתי קליל על האל, אבל הפסידה במשחק השני 2:1 שהיה האחרון שלה. סאות'המפטון עבדה אפילו קשה יותר והשיגה 0:2 מפתיע על ארסנל ברבע הגמר והדיחה את ליברפול בחצי, בדרך להופעה השניה שלה אי פעם בגמר והראשונה מאז 1979.

מוריניו הציב הרכב חזק במיוחד שכולל את זלאטן איברהימוביץ' ופול פוגבה. ביחד איתם שובצו בקישור חואן מאטה ואנתוני מרסיאל, כשגם ג'סי לינגארד קיבל את ההזדמנות ב-11. זהו הגמר התשיעי בסך הכל של יונייטד, כשעד כה היא הפסידה בארבעה וניצחה בארבעה, לאן המאזן ייטה?

הרכבים

מנצ'סטר יונייטד: דויד דה חאה; אנטוניו ולנסיה, אריק באיי, כריס סמולינג, מרכוס רוחו; אנדר הררה, פול פוגבה, ג'סי לינגארד, חואן מאטה (מייק, אנתוני מרסיאל; זלאטן איברוהימוביץ'.

סאות'המפטון: פרייזר פורסטר; סדריק סוארס, מאיה יושידה, ג'ק סטפנס, ריאן ברטרנד; אוריול רומאו, סטיבן דייוויס, ג'יימס וורד פראוסה, דושאן טאדיץ', נתן רדמונד; מנולו גביאדיני.

מהלך המשחק

בדקה הרביעית פול פוגבה ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה אחרי שהשלים דאבל פס עם זלטאן, פורסטר לא התקשה ועצר. בדקה התשיעית רדמונד בעט גם הוא מרחוק והגיע קרוב, אבל הכדור החמיץ את הקורה של דה חאה במטר. גביאדיני מצא את הרשת עבור הקדושים בדקה ה-11, אבל הקוון הניף את הדגל בגלל שברטרנד היה בנבדל והפריע לדה חאה.

Never at any moment did Gabbiadini look offside. Bad break for Saints. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 26, 2017

Zlatan Ibrahimovic has more goals (25) for Man Utd since the start of last season than any other player.



He joined this summer. For Free. ?? pic.twitter.com/YYIQOG5NDh — Squawka Football (@Squawka) February 26, 2017

Jesse gets goals....always has always will at any level. — Rio Ferdinand (@rioferdy5) February 26, 2017

4 - Manolo Gabbiadini is the fourth Italian to score in the League Cup Final (Ravanelli, Di Matteo, Borini). Quattro. — OptaJoe (@OptaJoe) February 26, 2017

הקדושים המשיכו לשלוט, אבל דווקא יונייטד עלתה ליתרון אחרי שבעיטה חופשית מרהיבה של זלאטן בדקה ה-19 מצאה את פורסטר לא עירני ונכנסה פנימה.הקדושים לא התייאשו והמשיכו לשלוט. בדקה ה-28 גביאדיני הכניס כדור טוב לוורד פראוסה, אבל הבעיטה שלו נעצרה על ידי דה חאה, גם דושאן טאדיץ' היה קרוב (32), אבל שוב שוער יונייטד הציל.בדקה ה-38, רוחו מקבל כדור מהאגף השמאלי, מכניס ללינגארד. הקשר הצעיר בועט מצוין בין הרגלים של אחד המגינים ופנימה!רגע לפני המחצית סאות'המפטון חוזרת! התקפה מצוינת של הקדושים. וורד פראוסה מרים כדור מימין, גביאדיני הראשון להגיע וכובש בקלות. רקהקדושים חזרו מההפסקה בטירוף. בעיטה נהדרת מהאוויר של רדמונד נעצרה בקושי על ידי דה חאה בדקה ה-48. סאות'המפטון משווה!!!גביאדיני עושה זאת שוב! החלוץ מנצל שמירה לקויה של יונייטד בקרן, ומשחרר בעיטה בחצי סיבוב לרשת!בדקה ה-58 זלאטן קיבל כדור נהדר ודהר לתוך הרחבה, פורסטר יצא נהדר ומנע מהשבדי להשלים צמד. סאות'המפטון המשיכה ללחוץ ולחפש את השלישי. בדקה ה-63 יושידה הכניס כדור נהדר לתוך הרחבה, ולנסיה הרחיק לקרן רגע לפני שברטרנד הגיע. בקרן עצמה, רומאו התרומם מעל פוגבה, אבל הנגיחה שלו הלכה רק לקורה.