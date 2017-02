 קנו אותו: קלטנברג מאס בביקורות נגדו 

מה גורם לבן אדם שששפט את גמר ליגת האלופות, גמר היורו וגמר הגביע האנגלי, וכל זה בעונה אחת להחליט לעזוב הכל ולעזוב לערב הסעודית? תשאלו את מרק קלטנברג. השופט האנגלי בן ה-41. יש שיאמרו שהכסף הגדול (משכורת פי 5 ממה שהרוויח באנגליה) הוא מה שמשך אותו למעבר, אך כנראה שיש עוד סיבות מאחורי ההחלטה של האנגלי, שמסתתרות מאחורי הפצצה שקלטנברג הטיל בשבוע שעבר.



"כסף אף פעם לא היה המניע שלי כשופט", הוא הסביר, "תמיד הרצון שלי היה לעזור. זה מעבר גדול וחשוב בשבילי". בסוף השנה השופט האגדי יתלה את המשרוקית באנגליה (כנראה ימשיך לשפוט גם בערב הסעודית) לאחר 12 שנים כשופט ראשי ומוביל בממלכה. "מרק הוא שופט מצוין ונכס גדול לכדורגל האנגלי, וכזה שנותן לצעירים שמעוניינים להיכנס לעולם השיפוט", נכתב בהצהרה הרשמית של איגוד השופטים האנגלי, "מאז הצטרפותו בשנת 2004 הוא הפך לאחד השופטים המובילים שהשאיר מאחוריו סטנדרטים גבוהים".



לפי ההודעה, אפשר היה להבין שבאיגוד מצרים על עזיבתו, אך למרות כל המילים היפות, הסיבה העיקרית לפרידה היא היחסים העכורים בין השופט המוכשר לאיגוד השופטים האנגלי.

הרומן בין השניים החל כבר בעונת 2008-2009, כאשר קלטנברג ריצה השעיה של שמונה חודשים, על ידי אותו איגוד שהעסיק אותו, בגלל חשד לעסקים פרטיים לא נאותים. לאחר חקירה וערעור הוא זוכה מכל אשמה, אך כבר אז החלו הסדקים הראשונים. "מרק קלטנברג קיבל תזכורת לחובותיו כשופט מוביל באיגוד, במיוחד בעניין עסקיו הפרטיים וחשיפתם כלפי כולם. אנחנו בטוחים שיש ביכולתו לחזור במהרה למעמדו כשופט מהטופ בכדורגל האנגלי". הנזיפה הזאת גרמה לסדקים הראשונים באמונו של השופט כלפי מי שאחראי עליו.

למרות חוסר האמון שהרגיש מהאיגוד, האנגלי אכן עמד במה שנדרש ממנו וחזר להיות אחד השופטים המובילים באנגליה, השנים עברו והשקט נשמר עד לעונת 2012-13, או יותר נכון עד המפגש הנפיץ בין מנצ'סטר יונייטד לצ'לסי. באותו המפגש השופט הואשם שקרא קריאות גזעניות כלפי חואן מאטה וג'ון אובי מיקל, באחת מהתקריות החמורות שזכורות בממלכה.



החקירה נגד השופט נפתחה בעקבות תלונה שהוגשה על ידי אגודה שמנסה להילחם בגזענות, אולם, התלונה הוגשה יותר בעקבות דיווחים שעלו אחרי אותו משחק, ולא על בסיס ראיות של ממש. כזכור, אותו המשחק, קלטנברג שלף שני כרטיסים אדומים לשחקני צ'לסי וגם אישר ליונייטד שער ניצחון שהובקע מעמדת נבדל, דבר שעורר סערה.

למרות הרעש והפרסומים, קלטנברג זוכה מכל אשמה בסופו של דבר. "חקרנו את המקרה, אך ללא ראיות של ממש או עדויות מהמשחק, אנחנו לא יכולים להמשיך לחקור את המקרה והתיק הזה ייסגר", הסבירו באיגוד השופטים. למרות הזיכוי, קלטנברג הרגיש נבגד בעקבות המקרה. "אף אחד לא תמך בו. השאירו אותו תלוי בעצמו", יצא להגנתו קית' האקט, מי שבעבר היה ראש איגוד השופטים באנגליה.

אמנם המקרים האלו נראים כמו רדיפה אחרי השופט המהולל, אך קלטנברג ידוע גם כמושך אש בעצמו על המגרש ומחוצה לו. ברוב הליגות בעולם נהוג שצוות השיפוט מגיע לכל משחק יחד ולאחריו גם עוזב יחד. בשנת 2014, קלטנברג החליט להפר את הפרוטוקול הנוקשה כשבסיומו של משחק בין קריסטל פאלאס לווסט ברומיץ', הוא עזב את המגרש לבדו ועשה דרכו ישירות לניוקאסל.

למה אתם שואלים? אמנם קלטנברג ידוע כאוהד של המגפאייז, אך הוא לא נסע לעודד אותם באותו ערב, אלא כדי לראות הופעה של הזמר הבריטי המפורסם, אד שירן. אם זה לא מספיק הוא גם הוסיף חטא על פשע ובדרכו להופעה דיבר בטלפון עם ניל וורנוק, מי שאימן את קריסטל פאלאס באותה העת. כן, אותה פאלאס שאת משחקה הוא סיים לשפוט רק לא מזמן. השופט קיבל נזיפה והשעיה ממייק ריילי, האיש החזק באיגוד השופטים עד היום (וכנראה אחד מהאנשים שהובילו להחלטתו למעבר לערב הסעודית).

משיכת האש מבחוץ הגיעה לשיאה דווקא לפני פתיחת העונה הנוכחית. על מנת לציין את הגעתו שיא הקריירה לאחר ששפט את גמר ליגת האלופות ואת גמר היורו באותה שנה, החליט האנגלי המוחצן לקעקע על זרועותיו את הלוגו והגביע של כל גמר בו השתתף. "אני לא יודע למה אנשים רואים את הקעקועים כדבר רע, אני גאה במה שעשיתי", הוא הסביר.

ההחלטות שלו מחוץ למגרש הובילו לשנאה כלפיו, אך גם ההחלטות על הדשא הירוק תרמו. אוהדי אברטון עד היום זוכרים לרעה את הדרבי משנת 2007, אותו משחק שבו הורחקו להם שני שחקנים וגם התעלם מפנדל מוצדק בתוספת הזמן. דיוויס מויס, מאמן אברטון דאז, טען הייתה שקלטנברג רצה להתחבב על שחקני ליברפול.



"הם באו אליו לאורך כל המשחק, אולי הוא רצה להיות חבר שלהם?", המאמן תקף. זה לא היה המקרה האחרון שלו עם צוות אימון של קבוצה בליגה. בדצמבר 2009, לאחר שהרחיק את קרייג בלאמי בצהוב שני על התחזות, הספסל של מנצ'סטר סיטי (קבוצתו באותה עת) זעם על ההחלטה ובתגובה השופט שאל אותם: "איך אתם מתמודדים איתו (בלאמי) במהלך כל השבוע?".

וכמובן המקרה הטרי ביותר התרחש בשבוע שעבר, ממש לפני שיצא בהודעה המפתיעה על המעבר למזרח התיכון, במשחק הליגה האחרון בין האל סיטי לארסנל, קלטנברג אישר שער מנגיעת יד ברורה של אלכסיס סאנצ'ס, מהלך שגרם לשחקני האל להגיב בזעם. כל כך הרבה זעם שהקבוצה נקנסה ב-20,000 ליש"ט.



אומנם ההודעה המפתיעה על עזיבתו של השופט בקיץ הפתיעה את חובבי הכדורגל העולמי, אך באנגליה לא מדובר בהפתעה לאור כל השערוריות בהן היה מעורב. קלטנברג עוד ימשיך לדרוך על המגרשים באנגליה עד סוף העונה, ויעזוב רק בסיום העונה. האנגלי ייזכר כאחד השופטים הטובים ביותר שהיו בפרמייר ליג, ואולי יכנס גם לרשימה של השופטים הטובים באירופה בעידן הנוכחי, אך יותר מכל תחסר לנו הצבעוניות שלו, השיגעונות על המגרש ומחוצה לו. יחד עם זאת, כנראה שהיעלמות מהרדאר העולמי זה בדיוק מה שהוא צריך בשלב הזה של חייו.