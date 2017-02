 ציוץ מסתורי של רייס עורר סערה סביב עתידו 

במכבי ת"א מתגעגעים לטייריס רייס, זה שסידר את הזכייה האחרונה ביורוליג, שנראית כל כך רחוקה היום. הגארד שמככב בברצלונה אהוב גם בספרד, אולם הערב (שישי) פירסם ציוץ שהעלה שלל ספקולציות לגבי עתידו. "אם זה היה תלוי רק בי, אשאר כאן כל הקריירה, האמינו לי", נכתב בציוץ.

מיד לאחר פרסום ההודעה ברשת החברתית, אתרי האינטרנט השונים בספרד כבר החלו להטיל ספק לגבי עתידו של האמריקני שחתם הקיץ בברצלונה בחוזה עד ליוני 2018. לא ברור האם רייס התכוון באמת ובתמים להראות שהוא מעוניין להישאר בקבוצתו הנוכחית, או שאולי קיימות בעיות ביחסים בינו לבין ראשי המועדון, שעשויות להביא לסיום דרכו.

ייס החל את הקריירה האירופית בפאניוניוס, ולאחר עונה מוצלחת בבאיירן מינכן, נרכש ע"י הצהובים מתל אביב. הרכז בן ה-29 סחף את חבריו לזכייה מרשימה באליפות אירופה תוך שהפך למנהיג של דייויד בלאט על הפרקט. בעקבות העונה המוצלחת, עבר לחימקי עבור חוזה עתק ועימה זכה ביורוקאפ. העונה הצטרף רייס לברצלונה במדיה הוא מעמיד ממוצעים של 13.8 נקודות ו-4.7 ריבאונדים בכל המסגרות.

I would stay here the rest of my career if it were totally up to me. Believe me.