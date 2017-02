 זידאן: "מכעיס. הפסדנו אחרי 10 דקות" 

היה נראה שריאל מדריד בדרך הבטוחה לאליפות, אבל אמש (רביעי) הליגה הספרדית נפתחה מחדש. הבלאנקוס הפסידו בפעם השניה העונה בליגה, כשספגו 2:1 לוולנסיה במשחק השלמה. הבלאנקוס ספגו שני שערים כעבור 9 דקות לראשונה מאז 2003, ומאותו רגע ניסו להשוות ללא הצלחה.

בעקבות התוצאה, לריאל מדריד יש יתרון של נקודה בפסגה וגם משחק עודף, אבל בשני המשחקים הקרובים היא תתמודד מול ויאריאל וסלטה ויגו בחוץ, ואם במסטאייה היא התקשתה, אז על אחת כמה וכמה שזה לא יהיה קל באצטדיונים הללו.

"נכנסנו למשחק רע מאוד, אין שום תירוצים", תיאר מרסלו את התחושות בסיום, "אנחנו אשמים שספגנו שני שערים ונהיה חייבים ללמוד מכך. ולנסיה קבוצה נהדרת, המסטאייה הוא אצטדיון ביתי ותמיד קשה לנצח שם. עשינו הכל כדי להשוות, אבל לא הצלחנו".

"המשחק הוכרע כעבור 10 דקות", זידאן חיזק את דבריו של מרסלו, "לא היינו חכמים. אני לא מודאג, אלא פשוט עצבני. בכדורגל הגישה חשובה, וטעינו ב-10 הדקות הראשונות. בכדורגל אתה ניענש אם אתה לא מוכן, וזה מה שקרה לנו היום".

"אנחנו לא מכונות. פתיחה רעה למשחק יכולה לקרות", דני קרבחאל תירץ, "כל קבוצה בליגה הייתה שמחה להתחלף איתנו - להיות במקום הראשון עם משחק אחר".

כל המספרים מההפסד של ריאל:

- מדובר בהפסד השלישי של ב-2017. רק לצורך השוואה, ב-2016 היא הפסידה רק פעמיים.

- רונאלדו הוא השחקן שכבש הכי הרבה שערים בנגיחה ב-5 הליגות הבכירות ב-10 השנים האחרונות עם 51 שערים.

- מרסלו רשם את הבישול החמישי שלו העונה, יותר מכל שחקן הגנה אחר בליגה הספרדית.

- כבשה את שערה ה-15 שלה העונה בנגיחה, יותר מכל קבוצה אחרת באירופה.

- מדובר בפעם הראשונה שריאל מדריד סופגת שני שערים ב-10 דקות מאז 2003.

Real Madrid have now lost more #LaLiga games in 2017 (2) than they lost (1) in the whole of 2016.



Contrasting fortunes. pic.twitter.com/DKqyhTPtMZ