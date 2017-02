 משוגע עם קבלות: על המאמן המיוחד באירופה 

״יחי האנשים עם ביצים. לך יש כאלה״, אמר סרחיו ראמוס וחיבק את בפתיחת המשחק האחרון בין סביליה לריאל מדריד בליגה. רק שלושה ימים קודם לכן, סמפאולי וסביליה הודחו על ידי הבלאנקוס מהגביע הספרדי אחרי 3:3 מתסכל מאוד עבורם. כעבור 72 שעות, שער חכם של סטבן יובטיץ׳ בשניה האחרונה של המשחק, סידר לאנדלוסים 1:2 מדהים על אלופת אירופה, שקטע לה שיא ספרדי של 40 משחקים ברצף ללא הפסד. בלי ביצים, כנראה שהמאמן הארגנטיני לא היה משיג את זה.

ראמוס, שגדל בסביליה, בוודאי שמח לראות שהמועדון שהיה אהבת נעוריו נמצא בידיים כל כך טובות. ״אני מעריך אנשים עם ביצים״, הסביר הקפטן של מדריד את מה שאמר על סמפאולי, ״אני מעריך אנשים שמושכים תשומת לב ויש להם אישיות. הוא מאמן מדהים בעיני. זה לא צירוף מקרים מה שהוא עשה עם נבחרת צ׳ילה ועושה עכשיו עם סביליה״.

ההשפעה של סמפאולי היא מדהימה בהתחשב בעובדה שזאת השנה הראשונה שהוא מאמן מחוץ לדרום אמריקה. הוא מייצג את הכדורגל העתיק והשכונתי של ארגנטינה, מלא העצבים והרגש. לסביליה זה התאים באופן מושלם. הקבוצה מוכרת שנה אחרי שנה את הכישרונות שלה ועברה זעזוע גדול עם עזיבתו של אונאי אמרי לפ.ס.ז׳. חום, אהבה ותשוקה זה בדיוק מה שהיו צריכים בפיחואן כדי שהפרויקט יעמוד היטב בעוד פרידה. את הכל הם קיבלו מסמפאולי.

סביליה עדיין במאבקי הצמרת הגבוהה בספרד ותפסה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות, שם קיבלה הגרלה נוחה בדמות לסטר. כשרואים מה היא עוללה לריאל מדריד, הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, אי אפשר לפסול את זה שהיא מסוגלת לעשות צרות לכל קבוצה בכירה, בטח בשיטת שני משחקים. האנדלוסים אוהבים את אירופה, לראיה שלוש הזכיות הרצופות בליגה האירופית. עם סמפאולי, הם חושבים אפילו יותר קדימה במסגרת היבשתית ולא משנה איזה שם יקבלו ברבע הגמר, בהנחה שיגיעו לשם.

״דייגו סימאונה עושה עבודה גדולה, אבל נכון לעכשיו, סמפאולי הוא המאמן הטוב ביותר בעולם״, השווה דייגו מראדונה בין שני בני ארצו. הקשיים שאתלטיקו מדריד חווה העונה גרמו ל״אל צ׳ולו״ לפנות את הבמה לכוח חדש, מרענן יותר וחצוף לא פחות. ההשפעה של סימאונה על הקולצ׳ונרוס דועכת, בעוד סמפאולי והלהקה, בניגוד לאחרים שהשתמשו במושג בלי סיבה, יכולים להרשות לעצמם לומר שהם יהיו שם כשהקבוצות שמעליהם יפלו. עם המאבק שווה בשווה מול בארסה וריאל לצד הדעיכה של סגנית אלופת אירופה, סביליה של סמפאולי תפסה את מקומם של אתלטיקו וסימאונה כקבוצה הכי מעוררת השראה באירופה.

אחרי הקריסה של ברצלונה מול פ.ס.ז׳ בצ׳מפיונס, בעיקר מדברים על מי יחליף את לואיס אנריקה. גיים בלאג, כתב רשת ״סקיי״ ומהעיתונאים הבכירים בספרד, טען ש״כבר הורכבה רשימה מצומצמת של מחליפים שרק חברי ההנהלה יודעים עליה, אבל אפשר כבר לאשר שסמפאולי הוא המועמד המוביל״.

צריך לזכור, מדובר באדם שבתחילת קריירת האימון שלו בדרום אמריקה היה מעביר הוראות לשחקנים שלו אחרי שטיפס על עץ מחוץ לאיצטדיון, מכיוון שהורחק מאותו משחק. כל כך שונה מהגישה הנאורה של ברצלונה, מהאסכולה של קרויף, מהקלאס של גווארדיולה. ואולי שבירה של הטיקי טאקה, עשור אחרי שנולדה, היא בדיוק מה שבארסה צריכה.

עוד בנובמבר, לפני אותו לילה בפאריס, בעיתון ״ספורט״ הקטאלוני תהו ״מדוע שחקני ברצלונה כל כך אוהבים את סמפאולי?״ במפגש מול סביליה, הכוכבים הגדולים של הבלאוגרנה, ביניהם ליאו מסי, ניימאר וחבייר מסצ׳ראנו ניגשו למאמן, בירכו וחיבקו אותו. זאת הייתה יותר מהערכה לעבודה שלו, הם רצו שהוא יעתיק אותה מאנדלוסיה לקאמפ נואו. בעיתון טענו שהסיבה לרחישת הכבוד היא סגנון המשחק האטרקטיבי של סמפאולי ולקיחת הסיכונים שלו. המון שערים נכבשים במשחקים של סביליה, לכאן ולכאן, אבל המיקום של הקבוצה הוא שקובע.

אם כבר קביעות, מקבל ההחלטות בברצלונה, אחרי כל הישיבות במשרדים המפוארים, הוא בסופו של דבר הכוכב הגדול שמתרוצץ על הדשא. ההערכה בין סמפאולי למסי היא גדולה מאוד. ״להשוות בין מסי לשחקנים גדולים אחרים זה כמו להשוות בין שוטר טוב לבאטמן״, אמר המאמן, בעוד מסי סיפר בכמה הזדמנויות שהיה שמח לעבוד תחת בן ארצו. בעיתונות הספרדית הזכירו שגם ניימאר שותף לדעה הזאת ואחרי ההצלחה הגדולה של סמפאולי עם צ׳ילה (שמינית גמר מונדיאל וזכיה בקופה אמריקה 2015), רצה שימונה למאמן נבחרת ברזיל.

Jorge Sampaoli on a move to FC Barcelona: "Who knows what can happen tomorrow?" #Sampaoli2017 pic.twitter.com/me7UobofQM