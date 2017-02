 המיוחד: על התחייה של איקר קסיאס בפורטו 

התאריך: 4.2.17. הדקה: 93, התוצאה: 1:2 לפורטו בקרב הצמרת היוקרתי מול ספורטינג ליסבון. הירוקים קיבלו כדור קרן אותו סבסטיאן קואטס נגח מטווח קרוב לפינה, אך כמו בימים הגדולים, , סיפק זינוק מרהיב וסידר 3 הנקודות לדרקונים.

אם מישהו היה מפסיק לראות כדורגל לפני שנתיים, הדבר היחיד שהיה מפתיע אותו זה שאחד השוערים הגדולים בהיסטוריה בכלל משחק בפורטוגל. יחד עם זאת, מי שכן עקב אחרי עולם הכדורגל בשנים האחרונות ואחרי סן איקר בפרט, התרגש לראות את השוער אותו כולם הספידו, חווה תקומה מחודשת.

תחילת 2017 מתאפיינת בקאמבקים מפוארים של ספורטאי על שכבר פקפקו ביכולתם להישאר בטופ כמו רוג'ר פדרר וטום בריידי, ולפחות כרגע, נראה שגם הספרדי בן ה-35 צועד בכיוון הזה. רק לפני שנה המצב היה שונה לחלוטין ונראה היה שקסיאס לא יכול לרדת נמוך יותר: טעויות קריטיות שלו במספר משחקים, דוגמת דינמו קייב בצ'מפיונס ו-ויקטוריה גימראייש בליגה גרמו למעמדו בפורטוגל להתערער.



פתאום הרכש הנוצץ שקנו כרטיס רק כדי לראות אותו, הפך לשם נרדף לפלופ. בחודש מרץ אשתקד אחרי עוד שגיאה קשה, הפעם בהפסד לבראגה, אפילו נשיא פורטו, פינטו קוסטה, התבטא בחריפות רבה כלפי השוער שלו: "ההחתמה של קסיאס הייתה כישלון מוחלט, הוא לא עמד בציפיות, ועלה לנו בהרבה משחקים. אפשר להגיד שבגללו יצאנו ממאבק האליפות והודחנו מליגת האלופות". כאשר זה מגיע כמה חודשים בלבד אחרי שברחבי פורטוגל הכריזו עליו כ"החתמה הכי גדולה בהיסטוריה של הליגה", אפשר להבין כמה מהר הגיעה הנפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.

בתקופה הזאת הלב נחמץ: לראות את השחקן האדיר הזה, שרק לפני רגע עוד זכה בכל תואר אפשרי בריאל מדריד כולל ה"דסימה" הבלתי נשכחת, נזרק מהמועדון בו נחשב לסמל, מוגלה בשלהי הקריירה לפורטו ואפילו שם מתקשה להותיר חותם חיובי, פשוט גרם לי לצביטה.

הדעיכה של קסיאס שהחלה בסכסוך עם ז'וזה מוריניו (הפורטוגלי ראה בניסיונו של השוער לשמר יחסים תקינים עם שחקני ברצלונה בשיא נקודת הרתיחה בין המועדונים כבגידה, וחשב שהוא מדליף מידע מחדר ההלבשה), המשיך עם איבוד מעמדו כשוער מספר 1 במדריד ועזיבתו, והגיע לשפל בסוף העונה שעברה. אפילו דל בוסקה, האיש שתמיד היה שם בשבילו לא יכול היה להתעלם מהירידה התלולה בכושרו של שיאן ההופעות בנבחרת. ביורו בקיץ המאמן העניק לדוד דה חאה את המקום בין הקורות, בעוד קסיאס המתבגר צפה בלה רוחה מהספסל.

סביר להניח שסיטואציה כזאת הייתה שוברת את רובנו, אך את הווינר שזכה 3 פעמים בליגת האלופות, 5 אליפויות ספרד, גביע העולם, 2 טורנירי יורו ועוד אינספור תארים אישיים היא רק חישלה. בחודש ספטמבר כאשר ז'וליאן לופטגי, המאמן שהביא את קסיאס לפורטו ומאז הספיק להתמנות למאמן הנבחרת הספרדית, אפילו לא זימן אותו לסגל, נדמה היה שההדרדרות רק תימשך, אך ההפך הוא הנכון.

נכון למחזור ה-22, פורטו ספגה 11 שערים בלבד (ההגנה הטובה בליגה) מה שהפך את הדרקונים למועמדים אליפות לצד בנפיקה, למרות שהסגל של הכחולים פחות נוצץ מבשנים עברו. גם בליגת האלופות היא העפילה לשמינית לאחר שבשלב הבתים ספגה 3 שערים בלבד, כמות נמוכה מאוד גם היא שובצה לבית יחסית נוח.

DID YOU KNOW? Three-time winner & Porto No1 Iker Casillas has made 162 #UCL appearances - a competition record. ?? pic.twitter.com/X7DMNpyx0q

רק לצורך השוואה, אשתקד הגנת מועדון הפאר הפורטוגלי ספגה 30 שערים ב-34 מחזורי ליגה (לעומת 13 בעונה שלפני כן). לכאורה מדובר בכמות לא נוראית, אך כאשר מדובר בפורטו, קבוצה בעלת הגנה חזקה באופן מסורתי שלא מגיעים מולה להזדמנויות רבות במשחק, מדובר בכמות חריגה.

גם קסיאס ידע שהוא איכזב, ולא עמד בציפיות. המספרים הנהדרים של השנה כמובן נגזרים באופן ישיר מיכולתו של הספרדי שהשתפרה העונה באופן ניכר, ונראה שהוא זוכה כעת לעדנה מחודשת. הניסיון הרב שצבר קסיאס לאורך השנים והיכולת הגבוהה סוף סוף נותנים לפורטו את הערך המוסף אותו קיוו לקבל בהבאתו של אחד השוערים הגדולים בתולדות המשחק.

נוכחות של פיגורה כמו "סן איקר" בקבוצה מדרג הביניים כמו פורטו ועוד בחדר הלבשה צעיר (החלוץ רוי פדרו אפילו לא נולד כאשר החל את דרכו בבוגרים של ריאל) בהחלט עושה את שלה. "איקר היה תמיד מודל לחיקוי עבורי, לשחק לצידו וללמוד ממנו יום יום זה אדיר, והצניעות שלו מדהימה" הודה ז'וזה סה, שוער השני של פורטו.

עם הפריחה המחודשת מה הפלא שאפילו לופטגי כבר הצהיר אחרי התצוגה מול ספורטינג כי הוא עשוי לזמנו לנבחרת ספרד, שתפגוש את ישראל בעוד כחודש: "הדלתות לנבחרת לא סגורות עבור קסיאס. הוא שוער נהדר ואני מאוד מעריך אותו".

ומה עם חתן השמחה עצמו? קסיאס כהרגלו נשאר צנוע וכשהתראיין לאחרונה לתחנת רדיו ספרדית והבהיר שהוא לא מתכוון לפרוש בקרוב: "אני מתכנן להישאר בפורטו עונה נוספת ואני מאמין שזה גם מה שהמועדון רוצה".



בתקופה הזו כאשר העולם כולו הופך לציני ושלילי הרבה יותר, גיל מבוגר הפך לשם נרדף למעמסה ולא לחוכמה, ושחקני כדורגל מתעסקים בעיקר באיך הם נראים באינסטגרם, מחמם את הלב לראות שדמות חיובית כמו , שתמיד היה הרבה מעבר לעוד שחקן כדורגל, מוכיח שהיה מוקדם להספיד אותו, חוזר לקדמת הבמה ונותן לכל אחד מאיתנו שיעור באמונה עצמית.

הכינוי "סן איקר" הגיע אמנם במקור בזכות יכולתו המדהימה של קסיאס בין הקורות, אך התקופה האחרונה בהחלט מוסיפה נדבך נוסף לכינוי הזה ולמורשת של השחקן האגדי. את הליגה הפורטוגלית רובנו לא רואים, אך למרבה השמחה חוזר לליגת האלופות ולבמה המרכזית שם יפגוש בשמינית הגמר יחד עם פורטו את לא אחרת מיובנטוס עם חברו הטוב ג'יאנלואיג'י בופון.

הכבוד ההדדי בין השניים התבטא לא פעם לאורך השנים בפרגון אחד לשני, כאשר בסוף העונה שעברה קסיאס אף הצהיר שיפרוש רק כאשר חברו בופון יעשה זאת ואז "נארגן משחק פרישה יפה בין החברים שלו לחברים שלי". לפני מספר שבועות אחרי שדף הטוויטר הרשמי של ליגת האלופות העלה תהיה מי השוער הטוב יותר מבין השניים, קסיאס עצמו הגיב לפוסט ורשם: "ג'יג'י מה אתה חושב? בשבילי אתה הטוב ביותר". האיטלקי לא נשאר חייב והשיב "אני לא בוחר. שנינו הכי טובים".

שלב 16 האחרונות באלופות מכיל לא מעט משחקים מסקרנים כמו ריאל מדריד, נאפולי ופ.ס.ז'-ברצלונה, אך המשחק בין הפורטוגלים לגברת הזקנה מכיל בתוכו ארומה מיוחדת בזכות העומדים בין הקורות.



בעולם הכדורגל של היום בו כבר כמעט אין סמלים, ושחקנים מחליפים מועדונים כמו גרביים, תמיד יש משהו מרגיע, מנחם ומשמח לראות שני שחקנים עם אישיות נפלאה כמו בופון וקסיאס עדיין אצלנו בסלון בערב חורף קריר ובטח במשחק אחד מול השני. אמנם זה לא במסגרת משחק בין הבלאנקוס לגברת הזקנה, אך הרומנטיקה עדיין שם כשמדובר במפגש בין שניים מאחרוני דור הנפילים.

Buffon one of the greatest of all time - Casillas https://t.co/kys6TRbogK pic.twitter.com/YvVH0Qnndl