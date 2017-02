 פפ: מדהים. היינו חסרי וברי מזל בו זמנית 

ערב לספר עליו לנכדים. ליגת האלופות מספקת הרבה רגעים קסומים ומרגשים, אבל מה שקרה אמש (שלישי) באיתיחאד בטוח לא קורה בכל יום. מנצ'סטר סיטי ומונאקו היו שותפות לאחד המשחקים הכי גדולים בשלבי הנוקאאוט של הצ'מפיונס עם 3:5 מטורף של האנגלים במותחן רב תהפוכות שייכנס לדפי ההיסטוריה.

עוד לפני שריקת הפתיחה, ידענו שהמפגש בין סיטי למונאקו הוא בעל פוטנציאל לחגיגת שערים, אבל אף אחד לא היה מהמר על 3:5 פסיכי ומלא בדרמות. התכולים כבשו ראשונים, האורחת הצליחה להפוך עוד לפני המחצית ואז החל האקשן האמיתי.

פלקאו מחק שיוויון של אגוארו ועשה 2:3, אבל התכולים הגיבו עם שלושה שערים מדהימים מאגוארו, סטונס וסאנה. למרות החמישייה, אף אחד עדיין לא יכול להספיד את ונראה שלקבוצה מהנסיכות יהיה הרבה מה לומר גם בגומלין, כשצריך לזכור ש-0:2 ביתי יספיק לה כדי להעפיל.

מאמן מנצ'סטר סיטי, פפ גווארדיולה, הסדיר נשימה אחרי שריקת הסיום ואמר: "כל כך הרבה דברים קרו במשחק הזה. היינו גם ברי מזל וגם חסרי מזל באותו משחק, אבל מה שבטוח הוא שהוכחנו את החוזק המנטאלי שלנו. כל השחקנים שיחקו פשוט נפלא, כולל הצעירים. המשחק הזה יכול לעזור לנו מאוד בכל מה שקשור לעתיד של המועדון". המאמן הספרדי החמיא גם למונאקו: "הם תקפו עם למאר, סילבה ומ'באפה, שחקנים מדהימים שהבקיעו כל כך הרבה שערים בעונה הזו".

על התוצאה הוסיף: "זו דוגמה למה שקורה כששתי קבוצות רוצות לשחק את תפקיד הגיבור. תקפנו בשטחים מצומצמים והגנו על שטחים עצומים, בשביל זה הביאו אותי לכאן. זה מיוחד עבור הענף כששתי קבוצות משחקות ככה. אני יותר שמח מיריבי כי אם היינו מפסידים 2:0, היינו בחוץ. אם יש קבוצה שמסוגלת להבקיע מיליארד שערים, זו . הם מגיעים לרחבה עם 6-7 שחקנים וזה קשה להתמודד עם זה במתפרצת. כמובן שאנחנו חייבים להשתפר. השער הראשון היה טעות, השני היה טעות, אבל היום הלקח הוא שאנחנו לעולם לא מרימים ידיים".

לקראת הגומלין בצרפת אמר המאמן: "הם יתקפו יותר ויותר ואנחנו חייבים להשתפר בהגנה. אבל גם לנו יהיו הזדמנויות. אנחנו נטוס למונאקו במטרה להבקיע כמה שיותר שערים, לא ננסה לשמור על התוצאה הזאת. אנחנו מכירים זה את זה יותר טוב, נעשה כמה התאמות וגם הם, אבל אנחנו חייבים לכבוש שערים. אם לא נבקיע שער במונאקו נודח".

Yep. This just about summed it up. #mcfc pic.twitter.com/AeroOl5kEw

— Manchester City (@ManCity) February 21, 2017

גווארדיולה התבקש להתייחס גם לספק צלילה של סרחיו אגוארו ברחבה, מה שזיכה אותו גם בכרטיס צהוב בגין התחזות, אבל סירב להגיב: "שאלה הבאה". ראחים סטרלינג, שכבש את השער הראשון של סיטי: "דבקנו בתכנית המשחק שלנו, היינו מדהימים במשחק הלחץ שלנו ויצאנו למתפרצות קטלניות. זה מה שניצח עבורנו את המשחק המדהים הזה". כובש השער הרביעי, הבלם ג'ון סטונס: "רוח קבוצתית מדהימה מצידנו, עונג גדול במשחק מלא בשערים. חבל שספגנו שלושה, זה משהו שאנחנו צריכים לבחון מחדש ולעבוד עליו לעתיד".

גם בלם העבר ופרשן ההווה, ריו פרדיננד, יצא מגדרו בעקבות ה-3:5 והחמיא בעיקר לדויד סילבה: "אין אף שחקן על הפלנטה הזו שמסוגל להעביר את המסירה שדויד סילבה נתן ללירוי סאנה לפני השער שהבקיע. הוא היה מעורב פשוט בהכל".

אגב, מנצ'סטר סיטי שברה את שיא כמות האוהדים במשחק ביתי שלה בליגת האלופות עם 53,351 צופים באיצטדיון האיתיחאד. בצד השני, בגיל 18 ו-63 ימים, קילין מ'באפה הפך לכובש הצעיר ביותר בתולדות בליגת האלופות ועבר את דויד טרזגה האגדי. בתקשורת הצרפתית השתפכו אחרי התצוגה של והחמיאו לחלוץ הצעיר: "כמו שהוא משחק בגיל שלו, הוא טוב יותר מהנרי. קבלו את היורש של תיירי האגדי".

סרחיו אגוארו, שהוביל את סיטי עם צמד ובישול, התייחס להחלטה של השופט לשלוף לו צהוב ולא להעניק לו פנדל במחצית הראשונה: "הוא נגע לי ברגל, אבל הדברים האלה קורים. השופט אמר לי שהוא לא ייתן. זה קורה לפעמים ויש טעויות, צריך לקבל את זה". על עתידו הוסיף החלוץ: "תמיד אמרתי שאני רוצה להיות כאן במועדון. כל הזמן אמרתי שבסוף העונה זו לא תהיה החלטה שלי. האמת היא שבעניינים האלה המועדון מטפל בהכל וכמובן שהכוונה שלי היא להישאר".

מאמן , לאונרדו ז'ארדים, סיפק את העמדה שלו למשחק המשוגע: "ההבדל הגדול הפעם היה הבגרות שיש לסיטי ואין לנו. יש לנו קבוצה מאוד צעירה, אבל זה הפרוייקט של לשנים הקרובות. עשינו כמה טעויות קשות בהגנה ורגע המפתח היה כשיכולנו לעלות ל-1:3 ובמקום זה ספגנו את השיוויון. אנחנו לא מורידים את הראש, יש עוד 90 דקות שלמות לשחק והעסק רחוק מלהיות גמור".