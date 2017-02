 ערב לספר עליו לנכדים: ברשת חגגו 3:5 אדיר 

טירוף חושים. אין דרך אחרת לתאר את המשחק המטורף שקיבלנו הערב (שלישי) באיתיחאד, כשמנצ'סטר סיטי ניצחה 3:5 את בקרב רב תהפוכות במשחק הכי גדול של שמינית גמר ליגת האלופות בשנים האחרונות ואחד הגדולים אי פעם.

הקבוצה של פפ גווארדיולה פגשה את החבורה הלוהטת מהנסיכות ויחד הן סיפקו לא פחות משמונה שערים בערב לפנתיאון. סיטי הוליכה ראשונה, הפכה עוד לפני ההפסקה והספיקה כבר להוביל 2:3, עד שהתכולים התפוצצו עליה עם שלושה שערים גדולים נוספים וחמישייה מהדהדת. גם ברשת לא נשארו אדישים, הנה מיטב התגובות למשחק המופלא במנצ'סטר:

What a feeling. What a night! ?? pic.twitter.com/u1h8aA7hDN — Manchester City (@ManCity) February 21, 2017

???? Ils ?taient 1 100 ce soir, ils ont ?t? ?normes, il en faudra 18 000 au retour pour pousser nos Rouge et Blanc vers l'exploit ! CITYASM pic.twitter.com/PPE72Grvpr — AS MONACO ???? (@AS_Monaco) February 21, 2017

Can't believe @ManCity have fans that still think Aguero is finished. I actually hate you all. He is world class. Always has been. #MCFC ?????? — ??Jake ?? (@Everything_City) February 21, 2017

City 1-0 Monaco

City 1-1 Monco

City 1-2 Monaco

City 2-2 Monco

City 2-3 Monac

City 3-3 Monaco

City 4-3 Monaco

City 5-3 Monaco

What a night ???? — ??????? (@samihnassem) February 21, 2017

Tbh, while Man City shld enjoy their win after a cracking game, trying to keep Monaco out in the away game is an ask... — Lee Vrightnow (@LVrightnow) February 21, 2017

?? Sterling 26

?? Falcao 32

?? Mbapp? 40

?? Ag?ero 58

?? Falcao 61

?? Ag?ero 71

?? Stones 77

?? San? 82



Astonishing.#UCL pic.twitter.com/cq2gBVBiFs — Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2017

Now that was just pure entertainment #MCIASM #UCL — Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) February 21, 2017

Without a doubt the best champions league game I've watched in a while! #MCIMON #UCL — Daniel Smith (@DanSmith_1996) February 21, 2017

אם אפשר גם את סיטי וגם את ברבע הגמר, נשמח #UCL — oded halperin (@halperinoded) February 21, 2017

סיטי- , מהמשחקים שנותנים ת׳ריל כמו פלייאוף NBA. לפעמים הכדורגל הזה יכול להיות אשש — ido gur (@idogur) February 21, 2017

5-3 לסיטי על . הקהל עדין קורא לרן בן שמעון להתפטר. — Yoav Well (@WellYoav) February 21, 2017

קורסת וזה קצת עצוב כי התאהבתי בהם — avishay sela (@avishay_sela) February 21, 2017