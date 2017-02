 נתן שואו: שוער סוטון אכל פשטידה על הספסל 

עברה את המשוכה: לא התקשתה מול סאטון מהליגה החמישית וניצחה 0:2 את סאטון יונייטד הקטנה בדרך לרבע גמר הגביע האנגלי. התותחנים לא התרגשו מהמפגש הסינדרלה, ובסיבוב הבא יתמודדו מול עוד יריבה מהליגה החמישית, לינקולן סיטי. כבר בדקה ה-26 הם עלו ליתרון ראשון אחרי שגראניט שאקה בישל ללוקאס פרס שער נהדר. 10 דקות בתוך המחצית השניה והיתרון של האדומים הוכפל. הפעם היה זה אלכס איובי שסידר לתיאו וולקוט שער קל ו-0:2 שנשמר עד הסיום.

עם כל הכבוד לארסנל, מי שמשך את תשומת הלב את תשומת הלב הוא וויין שואו בן ה-45, שוערה המחליף של סוטון, שידוע יותר כשוער השמן ביותר באנגליה. שואו אומנם לא שיחק וישב על הספסל במשך 90 דקות, אבל גנב אתה הצגה עם אירועים שמשכו את כל תשומת הלב. בזמן התדרוך הטקטי במחצית, השוער בילה עם האוהדים בבר באצטדיון ושתה בירה, כאשר במהלך המחצית השניה צולם כאשר אכל פשיטדת בשר על הספסל. אגדה, כבר אמרנו?

"באתי ממועדון כזה קטן בצרפת, כך שהמפגש הזה החזיר אותי לילדות", תיאר ארסן ונגר את החוויה להגיע לאצטדיון הקטן, "חדר ההלבשה כאן הוא פנטסטי, ככל שהמקום יותר קטן, ככה אתה יותר מגובש. אפשר להרגיש את השחקנים". בהמשך הצרפתי החמיא לשחקנים שלו על היכולת: "סוטון הפתיע אותי עם האינטנסיביות שלהם. עמדנו במשימה, ידענו שזה מוקש ושאסור לנו למעוד. שמח שהצלחנו לנצח והפנים כבר קדימה".

Wayne Shaw vs Arsenal:



? Literally vacuumed the dugout

? Went to the bar at half-time

? Gorged on a pie during the match



FA Cup legend ???? pic.twitter.com/EYsqr0MVfz — Soccer Memes (@SoccerMemes) 20 בפברואר 2017

Sutton United's fairytale FA Cup run comes to an end.



Farewell, sweet Prince.



Here's our evening top 5 pic.twitter.com/5Bpb2i1GWI — Squawka Football (@Squawka) 20 בפברואר 2017