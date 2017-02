 פפ: כל אירופה תצפה בנו, ותקטול אם נפסיד 

כשארסנל כבר עם רגל וחצי בחוץ, מנצ'סטר סיטי הפכה לסיכוי העיקרי של הכדורגל האנגלי להתקדם בליגת האלופות. הסיטיזנס יארחו מחר (שלישי) את הלוהטת במשחק הראשון של שמינית הגמר וינסו להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין.

התכולים התקדמו פעמיים בלבד מעבר לשלב הזה, כשהזכורה ביותר הייתה בשנה שעברה בה הגיעו עד לחצי הגמר אז הודחו מול ריאל מדריד. בסך הכל, הם נמצאים ברצף של תשעה משחקי בית ללא הפסד ליגת האלופות ויש להם ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות.

