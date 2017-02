 פויול הלבן: הכירו את הבלם הבא של ריאל 

זה לא סוד שבריאל מדריד כבר חושבים על החיים אחרי פפה. הבלם הפורטוגלי הוותיק מסיים חוזה בסוף העונה ולמרות שבהנהלת הבלאנקוס הבהירו לו שהם מעוניינים שימשיך, הוא מתמהמה עם החתימה. הסיבה? כנראה שהפורטוגלי כבר חושב על הפנסיה ופוזל לעבר סיום קריירה ללא מאמץ רב, אך עם הכנסה לא קטנה בליגה הסינית העשירה.



עקב הסיטואציה שנוצרה, זינאדין זידאן כבר סימן לו יורש. מי שאמור לתפוס את מקומו במרכז ההגנה של הפורטוגלי לצד סרחיו ראמוס, הוא כנראה . הבלם הצעיר, שרק השנה חגג 20, ומושאל מריאל מדריד לפרנקפורט.

הבלם הצעיר, יליד סראגוסה, תפס את עיניהם של הסקאוטים כבר בהיותו שחקן נוער. בשנת 2015, בגיל 18 היה קפטן הנבחרת עד גיל 19 באליפות אירופה שנערכה ביוון. עונה לאחר מכן הוא כבר נרכש ב-6 מיליון יורו על ידי ריאל מדריד. לאחר הרכישה סוכם שהשחקן ימשיך את העונה כמושאל חזרה לסראגוסה. העונה השנייה של ואייחו בבוגרים לא הייתה מוצלחת כקודמת. בעונתו הראשונה רשם 30 הופעות ואף כבש שער אחד, בעונה שלאחר מכן רשם 20 הופעות בלבד, ואף סבל מפציעה שהשביתה אותו ל-4 חודשים.

#Eintracht ? Bayer Leverkusen awaits on Saturday. Are CBs #Jes?sVallejo & David Abraham in doubt for next match? https://t.co/60sA3Tfpop pic.twitter.com/aKYDpAtgR9

העונה הסתיימה, השחקן "חזר" למדריד, וראשי הבלאנקוס היו צריכים להגיע להחלטה לגבי עתידו של התכשיט. פפה וראמוס הם מנייה בטוחה בכל עונה, ורפאל וראן הצרפתי מראה שיפור מעונה לעונה ונחשב לבחירה הראשונה במקום אחד מהשניים המובילים. חסוס הצעיר היה צריך להחליט האם ללכת להתאמן עם ריאל קסטיליה (קבוצת הבת) או לנסות את מזלו בהשאלה נוספת בקבוצה קטנה בספרד. ואז, משום מקום, הגיע הטלפון המפתיע מגרמניה. איינטרכט פרנקפורט, קבוצה עם מסורת בגרמניה, אך בשנים האחרונות קבוצה שמתנדנדת בין מרכז לתחתית הליגה, הגישה הצעה לשאול את הבלם הצעיר והבטיחה לתת לו את הבמה שהוא כל כך צריך.

בריאל התלהבו מהרעיון, במיוחד כי חשבו שוואייחו הצעיר חייב להתחשל עוד קצת לפני שיוכל להילחם על מקום בסגל הראשון של זידאן. דבר נוסף שקסם להם במעבר של הבלם לגרמניה היה המחשבה ששחקן הרכב אחר שלהם כיום מסלול זהה רק בקבוצה אחרת בבונדסליגה. דני קרבחאל אמנם לא הגיע לגרמניה כמושאל ובסופו של דבר נקנה בחזרה אחרי עונה נפלאה עם באייר לברקוזן, אך בריאל מדריד, שמקווה ליצור לעצמה זהות עם שחקנים מקומיים, מקווים שהבלם הצעיר ימשיך ביכולת הזו כל הדרך לחזרה לבלאנקוס.

"אף פעם לא ראיתי בלם כמוהו, כשחקן או כמאמן. הילד הזה פשוט טוב" התמוגג מאמנו בפרקנפורט, ניקו קובאץ', בלם מוערך בעברו. "הוא השחקן הכי טוב שלנו עד כה", העיד שוער השחורים לבנים, לוקאס הראדקי, "ואייחו עושה את העבודה שלי הרבה יותר קלה העונה".



היכולת הטובה של הספרדי עוזרת לקבוצתו להציג יכולת שיא ולהתמקם כרגע במקום השלישי בליגה, אמנם מרחק לא קטן מהמקום השני שם נמצאת הפתעה נוספת (ר.ב. לייפציג), אך מעל קבוצות כמו בורוסיה דורטמונד, הופנהיים, הרטה ברלין ובאייר לברקוזן. עם הכישרון הספרדי והרבה בזכותו, פרנקפורט מחזיקה העונה בהגנה השנייה בטיבה בליגה עם 18 ספיגות בלבד.

"Vallejo should stay in Frankfurt for 1more year. Asensio-type role next season not the best for him" by @KiyanSo https://t.co/OXipimVzUH pic.twitter.com/rj9GMGdxvw