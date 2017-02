 אחרי 3 חודשים: בייל צפוי לחזור לשחק 

מאני טיים: ממשיכה במירוץ שלה אל עבר האליפות בספרד, והערב (שבת, 17:15) היא תתמודד מול אספניול, במשחק בו היא תוכל להגדיל את הפער בפסגה ל-4 נקודות. המשחק הזה יפתח של 3 מפגשי ליגה בתוך 8 ימים, שבסיומם החניכים של זינדין זידאן יכולו לבצע צעד משמעותי לקראת זכייה באליפות.

המאמן הצרפתי החליט להעניק מנוחה לקיילור נבאס, לוקה מודריץ' וכרים בנזמה והם לא יהיו בסגל, כאשר מי שעשוי לקבל דקות לאחר שלושה חודשים הוא גארת' בייל. הוולשי שחזר להתאמן לאחרונה נכנס לכושר, ובספרד מדווחים שבקבוצה עדיין לא החליטו האם וכמה דקות יאפשרו לו לשחק מול אספניול. מי שייעדר מהסגל בגלל פציעה הוא סרחיו ראמוס, זכר לפגיעה בברך במשחק מול נאפולי.

Bale spent Thursday afternoon practising his striking on the training ground with Zidane watching on. pic.twitter.com/cxoNYUoZYn